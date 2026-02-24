Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Evde kestane nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kestane tarifi

        Evde kestane nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kestane tarifi

        Kış aylarının vazgeçilmez ritüeli, sobalı evlerin nostaljik kokusu ve sokak satıcılarının "kebap" nidasıyla özdeşleşen kestane, soğuk günlerin en sıcak tesellisi, en lezzetli atıştırmalığıdır. Çıtırdayan kabuğunun altından çıkan altın sarısı, dumanı tüten yumuşacık içiyle hem damakları şenlendirir hem de verdiği enerjiyle içimizi ısıtır. Sobaların yerini kaloriferlerin aldığı modern evlerde o eski usul kestane keyfini yaşamak zor gibi görünse de, fırında, tavada veya haşlama yöntemleriyle doğal lezzetini koruyarak hazırlamak aslında çok kolaydır. Evde pişirilen kestanenin o kendine has kokusunun tüm odalara yayılması, aileyi bir araya getiren en samimi davetiyedir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 11:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde kestane nasıl yapılır?

        Kestane, sadece lezzetli bir kuruyemiş değil, aynı zamanda B ve C vitaminleri, potasyum ve magnezyum açısından zengin bir besin kaynağıdır. "Kestane kebap, yemesi sevap" sözünün hakkını veren bu lezzet, doğru pişirme teknikleriyle dışarıda satılanları aratmayacak kadar güzel olabilir. Evde kestane tarifi uygularken en büyük hayal kırıklığı, kestanelerin kabuklarının soyulmaması veya içinin sert kalmasıdır. Oysa kestaneyi çizme tekniğinden suda bekletme süresine kadar birkaç basit püf noktasına dikkat edildiğinde, "kuzu" gibi pişen ve kabuğundan pırt diye ayrılan kestaneler elde etmek mümkündür. İster fırında közleyerek o mangal tadını yakalayın, ister haşlayarak yumuşacık bir kıvam elde edin; evde kestane nasıl yapılır sorusunun cevabı, seçeceğiniz yönteme ve kestanenin kalitesine göre şekillenir. Şimdi, kış akşamlarınızı şölene çevirecek en pratik ve en lezzetli kestane pişirme yöntemlerine ve inceliklerine yakından bakalım.

        REKLAM

        KESTANE SEÇİMİ VE ÇİZME TEKNİĞİ

        Mükemmel bir kestane deneyimi, markette veya pazarda doğru ürünü seçmekle başlar. Kestane alırken kabuğunun parlak, koyu kahverengi ve sert olmasına dikkat edilmelidir. Elinizle bastırdığınızda kabuk içe çökmemeli, kestane dolgun hissettirmelidir. Ayrıca üzerinde delik veya çatlak olmamasına özen gösterin; çünkü delikler kurtlanma belirtisi olabilir. "Kuzu kestane" veya "şekerci kestanesi" olarak bilinen türler, daha tatlı ve kabuğundan daha kolay ayrılan cinstedir; bulabilirseniz mutlaka bu türü tercih etmelisiniz. Çin kestanesi gibi bazı ithal türler ise pişince tadı saman gibi olabilir ve soyulması çok zordur, bu yüzden yerli malı kestaneler her zaman daha iyi sonuç verir.

        Kestaneleri pişirmeden önce iyice yıkamak gerekir. Yıkama işlemi bittikten sonra sıra en önemli aşamaya, yani "çizme" işlemine gelir. Kestanenin bombeli kısmından, içindeki zarı da kesecek kadar derin ama kestaneyi ikiye bölmeyecek şekilde yatay bir çizik atılır. Bu çizik, pişerken buharın çıkmasını sağlar ve kestanenin patlamasını önler. Keskin bir meyve bıçağı veya özel kestane çizici aparatlar kullanmak işinizi kolaylaştırır ve elinizi kesme riskini azaltır. Çizilen kestaneler, lezzetini ve nemini koruması için pişirilmeden önce mutlaka suda bekletilmelidir. Ilık tuzlu su veya şekerli su dolu bir kapta 1-2 saat bekletilen kestaneler, suyu içine çekerek yumuşar. Bu işlem, kabuğun etten ayrılmasını kolaylaştıran en etkili yöntemdir.

        REKLAM

        FIRINDA KESTANE KEBAP TADINDA PİŞİRME

        Evde soba veya mangal imkanı olmayanlar için en iyi alternatif, fırında pişirmektir. Suda bekleyen kestaneler süzülüp kurulandıktan sonra, yağlı kağıt serili fırın tepsisine, çizik kısımları üste gelecek şekilde dizilir. Kolay kestane yapımının sırrı yüksek ısıdır; fırın önceden 200-220 dereceye kadar ısıtılmalıdır. Tepsiye dizilen kestanelerin üzerine çok az su serpiştirmek, fırının kurutucu etkisini kırar ve kestanelerin daha yumuşak olmasını sağlar.

        Kestaneler fırına verildiğinde, yaklaşık 20-30 dakika içinde kabukları açılmaya ve renkleri dönmeye başlar. Kabukların kenarları yukarı doğru kıvrılıp içindeki altın sarısı renk göründüğünde kestaneler pişmiş demektir. Fırından çıkan kestaneler hemen servis edilmemelidir. Bir mutfak havlusuna sarılarak veya bir kaba alınıp kapağı kapatılarak 10 dakika kadar "demlenmeye" bırakılır. Bu kendi buharında bekleme süreci, kabukların yumuşamasını ve soymayı inanılmaz derecede kolaylaştırmasını sağlar.

        TAVADA VE HAŞLAMA YÖNTEMLERİ

        Kestaneyi tavada pişirmek de oldukça pratik bir yöntemdir. Özellikle teflon veya döküm tavalar, ısıyı eşit yaydığı için tercih edilir. Çizilmiş ve suda bekletilmiş kestaneler tavaya alınır. Tavaya yarım çay bardağı kadar su eklenip kapağı kapatılır. Kestaneler önce bu suyla haşlanıp yumuşar, su çekildikten sonra ise kendi yağında ve tavanın ısısıyla kebap gibi kızarır. Bu yöntem, hem haşlamanın yumuşaklığını hem de közlemenin lezzetini bir arada sunar. Ara sıra tavayı sallayarak her tarafının eşit pişmesi sağlanır.

        Daha hafif ve nemli bir lezzet sevenler için haşlama yöntemi idealdir. Kestaneler çizildikten sonra tencereye alınır, üzerini geçecek kadar su ve bir miktar şeker eklenerek (şeker kestanenin doğal tadını belirginleştirir) yaklaşık 30-40 dakika haşlanır. Haşlanan kestaneler, özellikle püre yapımında veya tatlılarda kullanılmak üzere harika bir kıvama gelir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Osman Egin İle Ramazan Notları - 22 Şubat 2026 (İman Nasıl Muhafaza Edilir?)

        İnanç dünyamız ve iman. İslam en büyük özgürlük. Huzurun çaresi iman. İman eylemlerle ortaya çıkar. İman nasıl muhafaza edilir? Ramazan Notları'nda Osman Egin sordu; İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı Hüseyin Öresin anlattı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Altın geri döndü
        Altın geri döndü
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        "Peşimi bıraksınlar"
        "Peşimi bıraksınlar"
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta