Evde kiraz şekerlemesi nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kiraz şekerlemesi tarifi

Marketlerde satılan ve çoğu zaman yapay gıda boyalarıyla renklendirilmiş, glikoz şurubu dolu endüstriyel şekerlemelerin aksine, evde kiraz şekerlemesi tarifi ile hazırladığınız ürünler, meyvenin gerçek aromasını ve besin değerini korur. Kirazın o mayhoş tadının yoğun şekerle dengelendiği, dokusunun yumuşak ama diri kaldığı bu tarif, biraz zaman ve emek istese de sonucuyla tüm yorgunluğa değer. Özellikle çocukların bayıldığı jelibon tarzı atıştırmalıklara sağlıklı bir alternatif sunan bu yöntem, aynı zamanda bereketli yaz hasadını kış aylarına taşımanın en lezzetli yoludur. Kendi ellerinizle hazırladığınız, kavanozda ışıl ışıl parlayan kiraz şekerlemeleri, mutfağınıza hem renk hem de neşe katacaktır. Şimdi, kirazın bu tatlı dönüşüm hikayesine, evde kiraz şekerlemesi nasıl yapılır sorusunun tüm teknik detaylarına ve püf noktalarına yakından bakalım.

KİRAZ SEÇİMİ VE ÖN HAZIRLIK AŞAMASI

Mükemmel bir kiraz şekerlemesi yapmanın ilk ve en önemli adımı, doğru meyveyi seçmektir. Şekerleme yapımında kullanılacak kirazların "Napolyon" gibi sert, etli, suyu bol olmayan ve koyu renkli cinslerden olması tercih edilir. Çok yumuşak, aşırı sulu veya ezilmiş kirazlar, pişirme ve şuruplama aşamalarında formunu kaybedip dağılabilir. Kirazların saplarının yeşil ve canlı olması tazeliğinin bir göstergesidir. Pazardan veya bahçeden topladığınız kirazları eve getirdiğinizde, öncelikle bol soğuk suda nazikçe yıkayarak tozundan ve kirinden arındırmanız gerekir.

Yıkama işleminden sonra sıra en zahmetli ama en kritik aşamaya, yani çekirdeklerin çıkarılmasına gelir. Kirazın bütünlüğünü bozmadan, parçalamadan çekirdeğini çıkarmak, şekerlemenin görsel kalitesi için şarttır. Bunun için özel çekirdek çıkarma aparatları kullanabileceğiniz gibi, bir pipet, çengelli iğne veya ataç yardımıyla da sap kısmından girerek çekirdeği nazikçe itip çıkarabilirsiniz. Çekirdekleri çıkarılan kirazlar, suyunun akmaması için hemen işleme alınmalıdır. Bu aşamada kirazların rengini korumak ve pişerken dağılmasını önlemek için bazı geleneksel tariflerde kireç kaymağında bekletme yöntemi uygulansa da, ev ortamında kolay kiraz şekerlemesi yapmak isteyenler için limon tuzu veya limon suyu kullanımı da yeterli sertliği sağlayacaktır. ŞURUPLAMA VE AŞAMALI PİŞİRME TEKNİĞİ Kiraz şekerlemesi yapımı, sıradan bir reçel yapımından teknik olarak ayrılır. Reçelde meyve ve şeker birlikte kaynatılırken, şekerlemede amaç meyvenin içindeki suyun yavaş yavaş şeker şurubuyla yer değiştirmesini sağlamaktır. Bu işlem, meyvenin dokusunu koruyarak şeffaflaşmasını ve dayanıklı hale gelmesini sağlar. Geniş bir tencerede toz şeker ve su karıştırılarak kaynatılır ve bir şurup elde edilir. Şurubun kıvamı, iplik gibi uzayacak kadar yoğun olmamalı, ancak su gibi de akışkan olmamalıdır. Kaynayan şurubun içine temizlenmiş kirazlar atılır ve sadece birkaç dakika (yaklaşık 5-10 dakika) kaynatılıp ocaktan alınır.

İşte sabır gerektiren kısım burada başlar. Tencere ocaktan alındıktan sonra kirazlar şurubun içinde, tencerenin kapağı kapalı olarak bir gece (en az 12 saat) bekletilir. Bu bekleme süresinde kirazlar suyunu salar ve şurubu içine çeker. Ertesi gün, kirazlar kevgirle şurubun içinden alınır. Kalan şurup tekrar ocağa konulup kaynatılarak koyulaştırılır. Şurup istenen yoğunluğa gelince kirazlar tekrar içine atılır ve bir taşım daha kaynatılıp yine dinlenmeye bırakılır. Bu işlem, kirazların rengi koyulaşıp, dokusu cam gibi parlak ve yarı saydam olana kadar 3-4 gün boyunca tekrarlanabilir. Her seferinde şurubun yoğunluğu artar ve kirazlar daha da şekerleşir. Son kaynatmada içine eklenecek bir parça limon tuzu, şekerlemenin kristalleşmesini önler ve parlaklığını artırır. KURUTMA VE SAKLAMA YÖNTEMLERİ Şuruplama işlemi tamamlanan ve artık "glace" kıvamına gelen kirazlar, şurubun içinden süzülerek alınır. Fazla şurubunun akması için bir tel ızgara veya yağlı kağıt üzerine, birbirine değmeyecek şekilde dizilir. Kirazların dış yüzeyinin yapışkanlığının gitmesi ve kuruması için havadar, güneş görmeyen ve nemsiz bir ortamda 2-3 gün kurumaya bırakılır. Eğer daha hızlı bir sonuç isteniyorsa, fırının en düşük ayarında (yaklaşık 50-60 derece), kapağı hafif aralık bırakılarak kurutulabilir. Ancak fırında kuruturken meyvelerin yanmamasına ve çok sertleşmemesine dikkat edilmelidir; amaç sadece dış yüzeyindeki nemi almaktır.