Evde kıymalı pide nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kıymalı pide tarifi

Türk mutfağının en köklü hamur işlerinden biri olan pide, yöreden yöreye farklılık gösterse de temelde ince hamur ve lezzetli bir iç harcın uyumuna dayanır. Karadeniz'in kapalı pidesinden Ege'nin açık pidesine kadar pek çok çeşidi bulunan bu lezzeti evde yapmak, sanıldığı kadar zahmetli değildir. Özellikle evde kıymalı pide tarifi arayanlar için en büyük endişe, hamurun kuruması veya içinin çiğ kalmasıdır. Ancak fırın ısısını doğru ayarlayarak ve hamuru ideal kalınlıkta açarak, profesyonel pidecileri aratmayacak sonuçlar elde etmek mümkündür. Yanında buz gibi bir ayran, taze roka ve limonla servis edildiğinde, evinizdeki sofra bir anda en lüks restorandan daha keyifli bir hale gelir. Kendi ellerinizle yoğurduğunuz hamurun kabarmasını izlemek, iç harcını hazırlarken yayılan kokuyu duymak, yemeğin lezzetini daha da artırır. Şimdi, mutfağınızı mis gibi hamur kokularıyla saracak evde kıymalı pide nasıl yapılır sorusunun cevabına ve püf noktalarına odaklanalım.

HAMURUN HAZIRLANIŞI VE MAYALAMA SÜRECİ

Pidenin lezzetini belirleyen en önemli unsur, şüphesiz hamurudur. İyi bir pide hamuru, pizza hamurundan farklı olarak biraz daha yumuşak ve esnek olmalıdır. Un, su, tuz, maya ve az miktarda şekerle hazırlanan hamurda, lezzeti artırmak ve yumuşaklığı sağlamak için bir miktar zeytinyağı veya yoğurt da kullanılabilir. Hamur yoğrulurken suyun ılık olması, mayanın aktifleşmesi için kritiktir. Ele hafifçe yapışan, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edilmelidir. Hamur ne kadar iyi yoğrulursa, özleşmesi o kadar iyi olur ve pişerken o kadar güzel kabarır. Yoğrulan hamurun üzeri örtülerek ılık bir ortamda yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arasında mayalanmaya bırakılır. Hamurun iki katına çıkması, mayalanmanın tamamlandığını gösterir.

Mayalanan hamurun havası alınarak maya kokusunun gitmesi sağlanır ve ardından eşit bezelere bölünür. Bezelerin büyüklüğü, yapmak istediğiniz pidenin boyutuna göre ayarlanabilir. Bezeler, üzerleri örtülerek 10-15 dakika daha dinlendirilir; bu "tepsi mayası" denilen süreç, hamurun kendini salmasını ve çok daha kolay açılmasını sağlar. Unlanmış tezgahta, merdane veya oklava yardımıyla uzunlamasına oval şekilde açılan hamurlar, ne çok ince olup kurumalı ne de çok kalın olup ekmek gibi olmalıdır. İdeal kalınlık, pişerken iç harcı taşıyabilecek ama çıtırlığını kaybetmeyecek kadar olmalıdır. İÇ HARCIN LEZZET DENGESİ VE SULU KALMASI Pidenin kalbi olan iç harç, lezzetin zirveye çıktığı yerdir. Kolay kıymalı pide yapımında en sık yapılan hata, kıymanın önceden kavrulmasıdır. Oysa gerçek pide lezzeti için kıyma çiğden kullanılmalıdır. Orta yağlı dana kıyma, lezzet için en ideal tercihtir; yağsız kıyma pidenin kuru olmasına neden olabilir. Kıymanın içine çok ince doğranmış veya robottan geçirilmiş kuru soğan, yeşil biber, kapya biber ve domates eklenir. Sebzelerin suyunun sıkılmaması, harcın sulu kalması ve hamurun pişerken kurumaması için önemlidir; çünkü o sebze suları pişme esnasında hamura lezzet verir.

Harcın lezzetini artırmak için sarımsak, maydanoz, tuz, karabiber ve pul biber eklenir. Bazı yörelerde harca biraz salça veya sıvı yağ da ilave edilerek kıvamı ve rengi zenginleştirilir. Tüm malzemeler birbiriyle özleşene kadar yoğrulur. Hazırlanan harç, açılan hamurların üzerine kenarlardan birer parmak boşluk kalacak şekilde, ince bir tabaka halinde yayılır. Harcı çok kalın koymak, içinin pişmesini zorlaştırabilir. Kenarlarda kalan boş hamurlar, harcın üzerine doğru ince bir şerit halinde kapatılır ve uç kısımları birleştirilerek o klasik kayık şekli verilir. PİŞİRME TEKNİĞİ Pide pişirmenin en büyük sırrı yüksek ısıdır. Taş fırın etkisini yakalamak için ev fırınının mümkün olan en yüksek derecede (230-250 derece) önceden ısıtılması gerekir. Eğer varsa fırın taşı veya ters çevrilmiş fırın tepsisi üzerinde pişirmek, altının da çıtır çıtır olmasını sağlar. Pideler, yağlı kağıt serili tepsiye dizilir ve kenarlarına fırça yardımıyla yumurta sarısı veya yoğurtlu yağ karışımı sürülür; bu işlem kenarların nar gibi kızarmasını sağlar.