Evde lahana turşusu nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı lahana turşusu tarifi

Lahana Turşusu Nedir?

Lahana turşusu, beyaz ya da mor lahananın tuzlu ve sirkeli su içerisinde belirli süre fermente edilmesiyle elde edilen geleneksel bir kış hazırlığıdır. Fermantasyon süreci sayesinde hem dayanıklılığı artar hem de kendine özgü ekşimsi bir tat kazanır. Özellikle probiyotik açısından zengin olması nedeniyle son yıllarda daha da popüler hale gelmiştir. Bu nedenle evde lahana turşusu nasıl yapılır sorusu daha sık araştırılmaktadır. Hazır ürünler yerine ev ortamında hazırlanan bir evde lahana turşusu tarifi, içerik kontrolü açısından çok daha güvenlidir. Ev yapımı turşunun en büyük avantajı, tuz ve sirke oranını damak zevkinize göre ayarlayabilmenizdir. Bu da tamamen size özel bir doğal lahana turşusu hazırlamanıza olanak tanır diyebiliriz.

Evde Lahana Turşusu Nasıl Yapılır?

Başarılı bir sonuç için ilk adım taze ve sert yapraklı bir lahana seçmektir. Lahananın sıkı ve ağır olması önemlidir. Yumuşamış veya lekeli lahanalar turşu için uygun değildir. Şimdi adım adım evde lahana turşusu nasıl yapılır sorusunun uygulamalı cevabına geçelim.

Gerekli Malzemeler 1 adet orta boy beyaz lahana

1 litre içme suyu

2 yemek kaşığı kaya tuzu

1 çay bardağı üzüm sirkesi

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı limon tuzu (isteğe bağlı) Yapılışı 1- Lahanayı yıkayın ve iri parçalar halinde doğrayın. 2- Geniş bir kaba doğradığınız lahanaları alın. 3- Kaya tuzunu ekleyip elinizle birkaç dakika hafifçe ovun. 4- Cam kavanoza lahanaları sıkıca yerleştirin. 5- Aralara sarımsakları koyun. 6- Ayrı bir kapta su, sirke ve isteğe bağlı limon tuzunu karıştırın. 7- Hazırladığınız karışımı kavanoza dökün. 8- Lahanaların tamamen suyun altında kalmasına dikkat edin. 9- Kapağını kapatıp serin ve karanlık bir yerde 7–10 gün bekletin. Bu adımları takip ederek pratik bir şekilde evde lahana turşusu nasıl yapılır sorusuna cevap bulabilirsiniz. Sabırlı olmak bu tarifin en önemli aşamasıdır diyebiliriz. Evde Lahana Turşusu Tarifi Başarılı bir evde lahana turşusu tarifi için bazı püf noktalar oldukça önemlidir. Öncelikle kaya tuzu kullanılması önerilir. İyotlu tuz turşunun yumuşamasına neden olabilir. Lahanaların suyun üzerinde kalmaması gerekir. Hava ile temas eden kısımlar küflenebilir. Bu nedenle üzerine temiz bir ağırlık koyabilirsiniz. Lezzetli ve kıtır bir evde lahana turşusu tarifi için dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralanabilir…