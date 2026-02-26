Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Evde lahmacun hamuru nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı lahmacun hamuru tarifi ymk

        Evde lahmacun hamuru nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı lahmacun hamuru tarifi

        Evde lahmacun yapmak çoğu kişinin gözünü korkutuyor ama işin sırrı iç harçtan önce hamurda saklı. Ne çok sert ne de fazla yumuşak olan, açarken toparlanan ama pişince kenarları kıtırlaşan o denge aslında birkaç küçük teknik ayrıntıya bağlı. Mayalanma süresi, unun yapısı ve yoğurma yöntemi değiştiğinde aynı tarif bambaşka sonuç verebiliyor. Peki evde lahmacun hamuru yapmak mümkün mü? İşte, Evde lahmacun hamuru nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı lahmacun hamuru tarifi nasıl olmalıdır? sorularının yanıtları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 10:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde lahmacun hamuru nasıl yapılır?

        Lahmacunun lezzeti çoğu zaman iç harca atfedilir ama gerçek farkı yaratan tabandır. İnce görünmesine rağmen kopmayan, fırından çıktığında hafif kabaran ve kenarları nar gibi kızaran o yapı doğru hazırlanmış bir hamurun sonucudur. Sizler için hazırladığımız yazımızda evde lahmacun hamuru yapımı hakkında merak edilenleri derledik.

        EVDE LAHMACUN HAMURU NASIL YAPILIR?

        Lahmacunun lezzeti çoğu zaman iç harçla ilişkilendirilir ama aslında sonucu belirleyen asıl unsur hamurdur. İnce, esnek, kenarları hafif çıtır ama ortası yumuşak bir taban elde edemiyorsanız sorun genellikle hamurun yoğrulma tekniği ve dinlenme süresindedir. Ev ortamında taş fırın etkisine en çok yaklaşmayı sağlayan şey ise gluten yapısını doğru kurmaktır.

        REKLAM

        Önce unu geniş bir kaba alarak ortasını havuz gibi açın. Maya ve şekeri ılık suyla ayrı bir kapta çözdürmek gerekir. Buradaki amaç mayayı aktive etmek, yani hamuru sadece kabartmak değil aynı zamanda elastikiyet kazandırmaktır. Aktif hale gelen mayalı karışımı unun ortasına ekleyin. Ardından tuzu doğrudan mayanın üstüne değil kenarlara serpiştirin. Tuzun erken temas etmesi mayayı baskılar ve hamurun gevrek yerine sert olmasına neden olur.

        Yoğurma bittikten sonra üzerini örtüp en az 45 dakika dinlendirin. Bu dinlenme süresi hamurun kabarmasından çok gevşemesi içindir. İyi dinlenen hamur açılırken küçülmez, yırtılmaz ve merdaneye direnç göstermez. Evde yapılan lahmacunun profesyonel gibi görünmesini sağlayan asıl fark burada ortaya çıkar.

        EVDE LAHMACUN HAMURU TARİFİ

        Malzemeler

        • 4 su bardağı un
        • 1,5 su bardağı ılık su
        • 1 tatlı kaşığı kuru maya
        • 1 çay kaşığı toz şeker
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

        Yapılışı

        • Ilık suyun içine maya ve şekeri ekleyip 5 dakika bekletin
        • Unu kaba alın ve ortasını açın
        • Mayalı karışımı ortasına dökün
        • Tuz ve zeytinyağını kenarlardan ekleyerek karıştırın
        • Hamur toparlanınca tezgaha alın
        • 8-10 dakika yoğurarak pürüzsüz bir kıvam elde edin
        • Üzerini örtüp 45-60 dakika dinlendirin
        • Mandalina büyüklüğünde bezelere ayırın
        • Bezeleri tekrar 15 dakika dinlendirin
        • Hafif unlayarak ince şekilde açın
        • Bu aşamadan sonra hamur iç harcı kaldırabilecek incelikte olmalı. Açtığınızda tezgah desenini hafif gösterecek kadar ince ama yırtılmayacak kadar esnekse doğru kıvam yakalanmış demektir.

        LAHMACUN HAMURU YAPIMININ PÜF NOKTALARI

        REKLAM

        İlk kritik nokta su sıcaklığıdır. Su ne sıcak ne soğuk olmalı, elinizi yakmayacak ama serin de hissettirmeyecek aralık idealdir. Yaklaşık 35 derece civarı mayanın dengeli çalışmasını sağlar. Çok sıcak su mayayı öldürür, soğuk su ise hamurun geç olgunlaşmasına neden olur.

        İkinci önemli detay yoğurma süresidir. Kısa yoğrulan hamur açılırken yırtılır, fazla yoğrulan hamur ise lastik gibi geri toparlanır. Küçük bir parça koparıp iki parmağınızla incelttiğinizde ışığı geçiriyor ama kopmuyorsa gluten ağı oluşmuş demektir.

        Üçüncü fark yaratan konu dinlendirme. Tek uzun dinlenme yerine iki aşamalı dinlenme yapmak hamuru profesyonel seviyeye taşır. Bu teknik restoranlarda sık kullanılır çünkü hamurun gaz yapısını dengeler.

        DOĞAL LAHMACUN HAMURU SAKLAMA KOŞULLARI

        Hamuru hemen kullanmayacaksanız oda sıcaklığında bekletmek yerine kontrollü şekilde dinlendirmek gerekir. Mayalı hamur yaşayan bir yapı olduğu için yanlış saklama ekşi koku ve sertlik yaratır.

        Kısa süreli saklama için hamuru hafif yağlayıp kapalı bir kaba alın ve buzdolabına koyun. Bu yöntemle 24 saate kadar tazeliğini korur.

        Daha uzun süre saklamak için bezeleri ayrı ayrı streçleyip dondurucuya koyabilirsiniz. Kullanacağınız zaman doğrudan oda sıcaklığına çıkarmayın.

        Çözündükten sonra 20 dakika tezgah dinlendirmesi yapılırsa hamur ilk günkü elastikiyetine geri döner. Bu aşama atlanırsa açarken küçülür ve iç harç eşit yayılmaz.

        Doğru saklanan lahmacun hamuru sadece pratiklik sağlamaz, aynı zamanda ev mutfağında taş fırın karakterine en çok yaklaşılan sonucu verir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da yağmur etkili oluyor

        İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor. Fatih'te de bazı vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalanırken bazıları şemsiye ile korunmaya çalıştı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı
        Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te