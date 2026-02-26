Lahmacunun lezzeti çoğu zaman iç harca atfedilir ama gerçek farkı yaratan tabandır. İnce görünmesine rağmen kopmayan, fırından çıktığında hafif kabaran ve kenarları nar gibi kızaran o yapı doğru hazırlanmış bir hamurun sonucudur. Sizler için hazırladığımız yazımızda evde lahmacun hamuru yapımı hakkında merak edilenleri derledik.

EVDE LAHMACUN HAMURU NASIL YAPILIR?

Lahmacunun lezzeti çoğu zaman iç harçla ilişkilendirilir ama aslında sonucu belirleyen asıl unsur hamurdur. İnce, esnek, kenarları hafif çıtır ama ortası yumuşak bir taban elde edemiyorsanız sorun genellikle hamurun yoğrulma tekniği ve dinlenme süresindedir. Ev ortamında taş fırın etkisine en çok yaklaşmayı sağlayan şey ise gluten yapısını doğru kurmaktır.

Önce unu geniş bir kaba alarak ortasını havuz gibi açın. Maya ve şekeri ılık suyla ayrı bir kapta çözdürmek gerekir. Buradaki amaç mayayı aktive etmek, yani hamuru sadece kabartmak değil aynı zamanda elastikiyet kazandırmaktır. Aktif hale gelen mayalı karışımı unun ortasına ekleyin. Ardından tuzu doğrudan mayanın üstüne değil kenarlara serpiştirin. Tuzun erken temas etmesi mayayı baskılar ve hamurun gevrek yerine sert olmasına neden olur.

Yoğurma bittikten sonra üzerini örtüp en az 45 dakika dinlendirin. Bu dinlenme süresi hamurun kabarmasından çok gevşemesi içindir. İyi dinlenen hamur açılırken küçülmez, yırtılmaz ve merdaneye direnç göstermez. Evde yapılan lahmacunun profesyonel gibi görünmesini sağlayan asıl fark burada ortaya çıkar. EVDE LAHMACUN HAMURU TARİFİ Malzemeler 4 su bardağı un

1,5 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı Yapılışı Ilık suyun içine maya ve şekeri ekleyip 5 dakika bekletin

Unu kaba alın ve ortasını açın

Mayalı karışımı ortasına dökün

Tuz ve zeytinyağını kenarlardan ekleyerek karıştırın

Hamur toparlanınca tezgaha alın

8-10 dakika yoğurarak pürüzsüz bir kıvam elde edin

Üzerini örtüp 45-60 dakika dinlendirin

Mandalina büyüklüğünde bezelere ayırın

Bezeleri tekrar 15 dakika dinlendirin

Hafif unlayarak ince şekilde açın

