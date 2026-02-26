Canlı
        Evde leblebi nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı leblebi tarifi

        Son yıllarda paketli atıştırmalıkların içeriği daha çok sorgulanır hale geldi. Raf ömrünü uzatan katkılar ve yoğun tuz oranı, en masum görünen kuruyemişlerde bile soru işareti yaratıyor. Tam da bu noktada evde hazırlanan basit tarifler yeniden gündeme giriyor. Nohutun doğru ıslatılması, kurutma süresi ve kavurma derecesi aslında leblebinin karakterini tamamen değiştiriyor. Peki, Evde leblebi nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı leblebi tarifi nasıl olmalıdır?

        Giriş: 26.02.2026 - 11:00
        Evde leblebi nasıl yapılır?

        Leblebi çoğu kişi için sadece çay yanında yenilen sıradan bir atıştırmalık gibi görünse de üretim süreci oldukça teknik bir denge gerektirir. Sanayide günler süren dinlendirme ve kavurma aşamalarının ev ortamına nasıl uyarlanabileceği ise en çok merak edilen konulardan biri. Fırın mı kullanılmalı yoksa tava mı daha doğru sonuç verir, kabuk nasıl kolay soyulur, neden bazı denemeler taş gibi sert olur? Sizler için hazırladığımız yazımızda Evde leblebi nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı leblebi tarifi sorularının yanıtlarını derledik.

        EVDE LEBLEBİ NASIL YAPILIR?

        Leblebi aslında nohutun ikinci şeklidir. Çiğ halde sert, nişastalı ve zor pişen bir bakliyat olan nohut; kontrollü ısı, dinlendirme ve kavurma sürecinden geçerek hem gevrek hem aromatik bir atıştırmalığa dönüşür. Endüstride bu işlem günler sürer ama evde de doğru teknikle oldukça başarılı sonuç almak mümkündür.

        Öncelikle işin temeli nohudun yapısını kırmak değil, onu olgunlaştırmaktır. Bu yüzden hızlı pişirme ya da yüksek ateş yaklaşımı işe yaramaz. Leblebinin karakterini veren şey yavaş kurutma ve tekrar tekrar dinlendirmedir.

        İlk aşamada iri boy, kabuğu pürüzsüz ve açık renkli nohut tercih edilir. Küçük nohutlar kavrulduğunda sert kalır. Nohutlar bol suyla yıkanır ve yaklaşık 24 saat oda sıcaklığında suda bekletilir. Bu aşama sadece yumuşatma değil nişastayı aktive etme sürecidir. Su birkaç kez değiştirilirse tat daha temiz olur.

        Bekleyen nohutlar süzülür ve tuz eklenmeden haşlanır. Ama tam pişmez. Amaç yemeklik kıvama gelmesi değil, dişle hafif bastırınca içi çatlayacak yumuşaklığa ulaşmasıdır. Fazla haşlama, kavurma sırasında içinin hamurlaşmasına neden olur.

        Haşlanan nohutlar temiz bir bez üzerine tek sıra halinde yayılır ve en az 12 saat kurutulur. Bu aşama kritik çünkü nemli nohut kızarmaz, sadece kabuk bağlar.

        Sonrasında düşük ısıda kavurma başlar. Kalın tabanlı bir tava ya da döküm kap kullanılır. Yağ eklenmez. Nohutlar sürekli çevrilerek yaklaşık 30-40 dakika kavrulur. Bu ilk kavurma renk vermek için değil iç yapıyı kurutmak içindir.

        Kavrulan nohutlar tekrar bez torbaya alınır ve bir gece dinlendirilir. Ertesi gün ikinci kavurma yapılır. Bu aşamada renk değişimi ve çıtırlık başlar. İstenirse hafif tuz serpilebilir. Üçüncü kısa kavurma ise leblebinin gerçek aromasını ortaya çıkarır. Artık rengi açık sarıdan sıcak bej tonuna dönmüş ve sallandığında hafif ses çıkaran yapı oluşmuştur.

        EVDE LEBLEBİ TARİFİ NASIL OLMALIDIR?

        Malzemeler

        • 500 gram iri sarı nohut
        • 1 tatlı kaşığı ince tuz
        • İsteğe bağlı çok az karbonat sadece haşlama suyuna ve yarım çay kaşığını geçmemeli

        Yapılışı

        • Nohutları yıka ve 24 saat suda beklet
        • Süz ve tuzsuz suda hafif yumuşayana kadar haşla
        • Bez üzerinde en az 12 saat kurut
        • Düşük ateşte ilk kavurma 30 dakika
        • Bir gece dinlendir
        • İkinci kavurma 20 dakika
        • Tuz ekle
        • Kısa son kavurma 10 dakika
        • İsteğe göre aroma aşamasında farklı dokunuşlar yapılabilir
        • kimyonlu leblebi
        • acı toz biberli
        • sarımsak tozlu
        • çok hafif şekerli kaplama
        • Ancak aromalar son kavurma bittikten sonra sıcakken eklenmelidir. Soğuduktan sonra eklenen baharat yüzeye tutunmaz.

        EVDE LEBLEBİ NASIL SAKLANIR?

        • Leblebi yapıldıktan sonra aslında en hassas aşama başlar. Çünkü leblebi nem çekmeye çok yatkın bir üründür. Nem gördüğü anda çıtırlığını kaybeder ve sakız gibi olur.
        • Saklama prensibi hava değil nem kontrolüdür.
        • En doğru yöntem cam kavanozdur. Kapak tam kapanmalı ve içine küçük bir parça kağıt havlu konulabilir. Bu, ortam nemini emer. Plastik kaplar önerilmez çünkü sıcaklık değişimlerinde terleme yapar.
        • Leblebi güneş ışığı almayan serin bir dolapta tutulmalıdır. Buzdolabı uygun değildir çünkü kap açıldıkça yoğuşma oluşur.
        • Doğru koşullarda saklanan ev yapımı leblebi yaklaşık 1 ay tazeliğini korur. Eğer yumuşamaya başladıysa kısa süreli kuru tavada ısıtmak eski gevrekliğini büyük ölçüde geri getirir.

        LEBLEBİ FAYDALARI NELERDİR?

        Leblebi düşük kalorili atıştırmalık kategorisine girmez ama yüksek besleyici değerli kontrollü enerji kaynağıdır. Özellikle rafine şekerli ürünlerle kıyaslandığında metabolizma üzerinde çok daha dengeli etki yaratır.

        Uzun süre tokluk sağlar

        Kan şekerini hızlı yükseltmez

        Bitkisel protein içerir

        Bağırsak hareketlerini destekler

        Mide asidini dengelemeye yardımcı olur

        Spor sonrası enerji toparlanmasına katkı sağlar

        İçerdiği lif sayesinde ani açlık krizlerini azaltır. Bu yüzden diyetlerde ara öğün olarak sık önerilir. Ayrıca gece atıştırması ihtiyacı olan kişilerde şeker yerine tüketildiğinde daha stabil enerji sağlar.

        Sarı leblebi mideyi rahatlatıcı etki gösterirken beyaz leblebi daha yoğun protein içerir.

        LEBLEBİ TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Leblebi sağlıklı olsa da sınırsız tüketilebilecek bir gıda değildir. En sık yapılan hata masum atıştırmalık olarak görülüp miktarın kontrol edilmemesidir.

        Dikkat edilmesi gereken noktalar

        Günlük ideal miktar bir avuç civarıdır

        Fazla tüketim gaz ve şişkinlik yapabilir

        Çok tuzlusu tansiyon hastaları için uygun değildir

        Akşam geç saatlerde fazla tüketilirse susuzluk ve ödem yapabilir

        Ayrıca mide hassasiyeti olan kişiler aç karnına çok miktarda tüketmemelidir. Lif yoğunluğu bazı bünyelerde irritasyona neden olabilir.

        Doğru miktarda tüketildiğinde ise paketli abur cuburların yerini rahatlıkla alabilecek dengeli bir atıştırmalıktır.

