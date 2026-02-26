Market raflarında gördüğümüz parlak ve renkli lokumların aksine, ev versiyonu daha yalın ama çok daha karakterli bir tat sunuyor. Üstelik aromasını ve dokusunu tamamen kendi damak zevkinize göre şekillendirebilirsiniz. Gül suyundan limona, nar özünden fındık ve Antep fıstığına kadar farklı alternatifler mümkün. Peki, Evde lokum nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı lokum tarifi nasıl olmalıdır?

EVDE LOKUM NASIL YAPILIR?

Lokum, basit görünen ama aslında nişasta kimyası ve ısı kontrolü üzerine kurulu bir şekerleme. Başarılı bir lokumun sırrı malzemeden çok süreç yönetimidir. Dışarıda yediğin lokumların parlak, pürüzsüz ve elastik olmasının nedeni saatler süren düşük ısı pişirme tekniğidir.

REKLAM

Evde yapılan lokumun farkı şuradadır: katkı maddesi yoktur, jelatin yoktur, kıvam tamamen nişastanın şekerle jel oluşturmasıyla elde edilir. Bu yüzden acele edilen her aşama sonuçta sert, sakız gibi ya da kesildiğinde dağılan bir yapı oluşturur.

Lokum yapımında dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki gibi: