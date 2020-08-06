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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika! Evde ölü bulunmuştu! Soruşturma başlatıldı!
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Evde ölü bulunmuştu! Soruşturma başlatıldı!

Diyarbakır'da HDP'li dönemde Kayapınar Belediyesi'nce işten çıkarılan Gülistan Can'ın (38) evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Can'ın kesin ölüm nedeninin otopsi ile ortaya çıkacağı öğrenildi

Gülistan Can'ın ölümü
AA

Diyarbakır'da alınan bilgiye göre, Kayapınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışırken 2 Temmuz 2019'da HDP'li yönetim tarafından haksız şekilde iş akdinin feshedildiğini öne sürüp, elinde pankartla HDP il binası önünde geceyi geçirerek, tepkisini dile getiren Can, merkez Yenişehir ilçesindeki evinde ölü bulundu.

KESİN SONUÇ OTOPSİDE ÇIKACAK

AA'da yer alan habere göre epilepsi hastası olduğu belirtilen Can'ın cansız bedeni, otopsi için Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Gülistan Can'ın belediyeye yapılan görevlendirmenin ardından Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç tarafından yeniden işe alındığı öğrenildi.

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