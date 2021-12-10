Bu iş ilanlarına dikkat!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Evde paketleme iş ilanı dolandırıcılığına dikkat!
ABONE OL

KVKK uyardı: Evde paketleme vb ile başlayan bu iş vaadine kanmayın!

Son dönemde sosyal medya üzerinden "evde paketleme vb." konulu iş ilanlarıyla ilgili olarak KVKK tarafından dolandırıcılık uyarısı yapıldı: "T.C. kimlik kartı fotoğrafları ve belirtilen IBAN hesap numarasına para gönderilmesi talep ediliyor, hemen ardından para iadesi işlemi yapılacağı belirtiliyor. Ardından ise iş vaadinde bulunan işletmelere ya da kişilere ulaşılamıyor."

Evde paketleme iş ilanı dolandırıcılığına dikkat!
Bu iş ilanlarına dikkat!
0:00 / 0:00

Son dönemde sosyal medya başta olmak üzere çeşitli platformlar üzerinden evde paketleme konulu iş ilanlarıyla ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK) dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

KVKK’dan yapılan “İş Vaadi Konulu TCK Kapsamındaki Kişisel Veri İhlallerine İlişkin Kamuoyu Duyurusu”nda sözkonusu yöntemle kimlik bilgilerinin ele geçirilenler tarafından Kurum’a çok sayıda ihbar ve şikayet geldiğine dikkat çekildi.

Kamuoyu duyurusunda, sözkonusu dolandırıcılık yöntemi ile ilgili olarak şu bilgiler verildi:

“Son zamanlarda, ilgili kişilerin muhtelif kanallardan veya sosyal medya üzerinden evde paketleme vb. konulu iş ilanlarına başvuruda bulundukları, başvuru neticesinde bu kişilerden T.C. kimlik kartı fotoğraflarının ve belirtilen IBAN hesap numarasına para gönderilmesi ve hemen ardından para iadesi işlemi yapılmasının talep edildiği, akabinde ise iş vaadinde bulunan işletmelere ya da kişilere ulaşılamadığı dolayısıyla kimlik bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiği yönünde Kurumumuza çok sayıda ihbar ve şikâyet intikal etmektedir.”

“BU İLANLARA İTİBAR ETMEYİN”

Bahsi geçen dolandırıcılık amaçlı olduğu anlaşılan iş vaadi konulu benzer şikâyetlere konu iddiaların Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca suç unsuru barındırabileceğinin altını çizen KVKK’dan yapılan açıklamada, “İlgili kişilerin konuya ilişkin gerekli hukuksal işlemlerin tesisini teminen yargı yoluna başvurmaları gerekmektedir” denildi.

Kurum, “Vatandaşların telafisi güç maddi veya manevi zararlarla karşılaşmamasını teminen güvenilir olmayan gerçek veya tüzel kişilerin iş ilanlarına itibar etmemeleri ve kişisel verilerini paylaşmamaları yönünde azami dikkat ve özen göstermesi önem arz etmektedir” uyarısı yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çocuklar teknolojik cihazlara günde en az 3 saat harcıyor
TEKNOLOJİ ‘Elinden düşürmüyor’ diye şikayet ediyorsanız...
2021'de Türkiye, Twitter'da en çok Beşiktaş'ı konuştu
TEKNOLOJİ En çok o konuşuldu!
Türkiye'nin kamu destekli ilk oyun kuluçka merkezi OGEM açıldı
TEKNOLOJİ Haliç'in kıyısında oyun geliştirecekler
NES'in yaratıcısı öldü
TEKNOLOJİ NES'in yaratıcısı yaşamını yitirdi
App Store dolar kuru ne kadar? App Store uygulama fiyatları arttı
TEKNOLOJİ App Store dolar kuru ne kadar oldu?
App Store Türkiye fiyatlarına zam geliyor
TEKNOLOJİ Apple kuru 17 TL’ye çekti!
Migros 45 dakikada teslimat uygulamasına başladı
TEKNOLOJİ 40 bin üründe 45 dakikada teslimata başladı
2021'de Twitter'da en çok neler konuşuldu
TEKNOLOJİ Twitter’da en çok bunlar konuşuldu?
Amazon'un müşterileri yanılttığı iddia edildi
TEKNOLOJİ Müşterileri yanılttığı iddia edildi
Bu kez Omicron varyantı ile dolandırıyorlar!
TEKNOLOJİ Bu kez 'Omicron' ile dolandırıyorlar!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.