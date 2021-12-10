Bu iş ilanlarına dikkat! 0:00 / 0:00

Son dönemde sosyal medya başta olmak üzere çeşitli platformlar üzerinden evde paketleme konulu iş ilanlarıyla ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK) dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

KVKK’dan yapılan “İş Vaadi Konulu TCK Kapsamındaki Kişisel Veri İhlallerine İlişkin Kamuoyu Duyurusu”nda sözkonusu yöntemle kimlik bilgilerinin ele geçirilenler tarafından Kurum’a çok sayıda ihbar ve şikayet geldiğine dikkat çekildi.

Kamuoyu duyurusunda, sözkonusu dolandırıcılık yöntemi ile ilgili olarak şu bilgiler verildi:

“Son zamanlarda, ilgili kişilerin muhtelif kanallardan veya sosyal medya üzerinden evde paketleme vb. konulu iş ilanlarına başvuruda bulundukları, başvuru neticesinde bu kişilerden T.C. kimlik kartı fotoğraflarının ve belirtilen IBAN hesap numarasına para gönderilmesi ve hemen ardından para iadesi işlemi yapılmasının talep edildiği, akabinde ise iş vaadinde bulunan işletmelere ya da kişilere ulaşılamadığı dolayısıyla kimlik bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiği yönünde Kurumumuza çok sayıda ihbar ve şikâyet intikal etmektedir.”

“BU İLANLARA İTİBAR ETMEYİN”

Bahsi geçen dolandırıcılık amaçlı olduğu anlaşılan iş vaadi konulu benzer şikâyetlere konu iddiaların Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca suç unsuru barındırabileceğinin altını çizen KVKK’dan yapılan açıklamada, “İlgili kişilerin konuya ilişkin gerekli hukuksal işlemlerin tesisini teminen yargı yoluna başvurmaları gerekmektedir” denildi.

Kurum, “Vatandaşların telafisi güç maddi veya manevi zararlarla karşılaşmamasını teminen güvenilir olmayan gerçek veya tüzel kişilerin iş ilanlarına itibar etmemeleri ve kişisel verilerini paylaşmamaları yönünde azami dikkat ve özen göstermesi önem arz etmektedir” uyarısı yaptı.