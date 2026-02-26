Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Evde pasta nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı pasta tarifi

        Evde pasta nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı pasta tarifi

        Pasta yapımı çoğu kişi için profesyonel mutfak işi gibi görünse de aslında planlı ilerleyen bir süreçtir. Katların dağılmaması, kremanın akmaması ve pandispanyanın kuru kalmaması en çok yaşanan sorunlar arasında. Doğru hazırlık sırası ve dinlendirme süreleri sonucu belirliyor. Peki, Evde pasta nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı pasta tarifi nasıl olmalıdır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 11:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde pasta nasıl yapılır?

        Pasta, 7’den 70’e herkesin severek tükettiği bir tatlı olmakla birlikte özel günlerin de vazgeçilmezidir. Bu yüzden lezzetli bir pastanın sırrı yalnızca kremada değil, katman uyumunda saklı. Islatma miktarı, dolgu seçimi ve kaplama aşaması sonucu doğrudan etkiliyor. Görünümü kadar tadı da dengeli bir pasta için uygulanması gereken adımları ve püf noktalarını kapsamlı şekilde sizler için hazırladık.

        EVDE PASTA TARİFİ

        Evde pasta yapmak çoğu kişi için özel günlerle sınırlı görülen bir mutfak pratiği olsa da aslında temel teknikler öğrenildiğinde oldukça kontrol edilebilir bir süreçtir. Pastanın başarısı süslü malzemelerden çok katmanların doğru kurulmasına bağlıdır. Bu nedenle işe kek tabanından başlamak gerekir.

        REKLAM

        Öncelikle oda sıcaklığında bekletilmiş 4 yumurta derin bir kapta yaklaşık 5-6 dakika çırpılır. Amaç sadece karıştırmak değil, karışıma hava kazandırmaktır. Yumurta rengi açık sarıya döndüğünde ve akışkan kıvamdan daha yoğun bir köpük haline geldiğinde 1 su bardağı toz şeker eklenir ve çırpmaya devam edilir. Bu aşama pastanın dokusunu belirler; hızlı değil sabırlı yapılmalıdır.

        Ardından yarım çay bardağı ılık süt ve yarım çay bardağı sıvı yağ eklenir. Ayrı bir kapta elenmiş 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya karışıma spatula ile alttan üste katlanarak yedirilir. Mikser kullanmak bu noktadan sonra hatalıdır çünkü hava söndürülür.

        Yağlanmış kalıba dökülen karışım 170 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirilir. Fırın kapağı ilk 20 dakika açılmaz. Kek çıktıktan sonra en az 1 saat dinlendirilir. Sıcak kek kesilmeye çalışılırsa parçalanır ve pasta profesyonel görünümünü kaybeder.

        Krema için 2,5 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un ve yarım su bardağı şeker tencerede sürekli karıştırılarak pişirilir. Kaynadıktan sonra ocaktan alınır, içine 1 tatlı kaşığı tereyağı ve vanilya eklenir. Ilıyınca 1 paket sıvı krema eklenip mikserle çırpılır. Bu yöntem pastanelerde kullanılan daha pürüzsüz bir krema verir.

        REKLAM

        Dinlenen kek iki veya üç kata bölünür. Katlar şekerli süt ile hafifçe ıslatılır, kremayla doldurulur ve meyve eklenir. Son kat kaplandıktan sonra pasta buzdolabında en az 4 saat dinlendirilir.

        EVDE PASTA YAPMANIN PÜF NOKTALARI

        Pastacılıkta sonuç tariften çok süreç yönetimiyle belirlenir. Aynı malzemelerle yapılan iki pastanın tamamen farklı görünmesinin sebebi genellikle teknik hatalardır.

        İlk kritik konu sıcaklık yönetimidir. Yumurta ve süt soğuk kullanıldığında karışım homojen olmaz ve kek kabarmaz. Bu nedenle malzemelerin pişirme öncesi en az yarım saat dışarıda bekletilmesi gerekir. Aynı şekilde kremanın da sıcak kekle buluşturulmaması gerekir; biri sıcak biri soğuk olmalıdır.

        İkinci nokta çırpma süresidir. Az çırpılan kek sert olur, fazla çırpılan kek ise çöker. Doğru kıvam mikser kaldırıldığında karışımın kurdele gibi akmasıdır. Bu görüntü oluştuğunda işlem tamamdır.

        Islatma işlemi çoğu ev pastasında yapılan en büyük hatadır. Fazla ıslatılan kek hamurlaşır, az ıslatılan kek kuru kalır. Her kat için ortalama 4-5 yemek kaşığı sıvı yeterlidir. Bu sıvı sadece süt değil, kahve veya meyve suyu da olabilir.

        REKLAM

        Krema uygulaması da katman mantığıyla yapılmalıdır. İnce çok katlı krema kalın tek kat kremadan daha dengeli sonuç verir. Ayrıca pastayı kapladıktan sonra hemen süslemek yerine 20 dakika dolapta bekletmek yüzeyi sabitler ve dekorasyonun kaymasını engeller.

        EVDE PASTA YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Evde yapılan pastaların başarısız olmasının nedeni çoğunlukla ölçü değil zamanlama hatalarıdır.

        Fırın performansı mutlaka test edilmelidir. Her fırın aynı derecede pişirmez. İlk denemede kürdan kontrolü yaparak gerçek pişirme süresi not edilmelidir.

        Kek kesme aşamasında bıçak yerine tırtıklı ekmek bıçağı veya pasta teli kullanılmalıdır. Düz bıçak basınç uygular ve katları sıkıştırır. Bu da kremanın dışarı taşmasına neden olur.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da yağmur etkili oluyor

        İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor. Fatih'te de bazı vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalanırken bazıları şemsiye ile korunmaya çalıştı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!