Evde pasta nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı pasta tarifi

Pasta, 7’den 70’e herkesin severek tükettiği bir tatlı olmakla birlikte özel günlerin de vazgeçilmezidir. Bu yüzden lezzetli bir pastanın sırrı yalnızca kremada değil, katman uyumunda saklı. Islatma miktarı, dolgu seçimi ve kaplama aşaması sonucu doğrudan etkiliyor. Görünümü kadar tadı da dengeli bir pasta için uygulanması gereken adımları ve püf noktalarını kapsamlı şekilde sizler için hazırladık.

EVDE PASTA TARİFİ

Evde pasta yapmak çoğu kişi için özel günlerle sınırlı görülen bir mutfak pratiği olsa da aslında temel teknikler öğrenildiğinde oldukça kontrol edilebilir bir süreçtir. Pastanın başarısı süslü malzemelerden çok katmanların doğru kurulmasına bağlıdır. Bu nedenle işe kek tabanından başlamak gerekir.

Öncelikle oda sıcaklığında bekletilmiş 4 yumurta derin bir kapta yaklaşık 5-6 dakika çırpılır. Amaç sadece karıştırmak değil, karışıma hava kazandırmaktır. Yumurta rengi açık sarıya döndüğünde ve akışkan kıvamdan daha yoğun bir köpük haline geldiğinde 1 su bardağı toz şeker eklenir ve çırpmaya devam edilir. Bu aşama pastanın dokusunu belirler; hızlı değil sabırlı yapılmalıdır.

Ardından yarım çay bardağı ılık süt ve yarım çay bardağı sıvı yağ eklenir. Ayrı bir kapta elenmiş 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya karışıma spatula ile alttan üste katlanarak yedirilir. Mikser kullanmak bu noktadan sonra hatalıdır çünkü hava söndürülür. Yağlanmış kalıba dökülen karışım 170 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirilir. Fırın kapağı ilk 20 dakika açılmaz. Kek çıktıktan sonra en az 1 saat dinlendirilir. Sıcak kek kesilmeye çalışılırsa parçalanır ve pasta profesyonel görünümünü kaybeder. Krema için 2,5 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un ve yarım su bardağı şeker tencerede sürekli karıştırılarak pişirilir. Kaynadıktan sonra ocaktan alınır, içine 1 tatlı kaşığı tereyağı ve vanilya eklenir. Ilıyınca 1 paket sıvı krema eklenip mikserle çırpılır. Bu yöntem pastanelerde kullanılan daha pürüzsüz bir krema verir. Dinlenen kek iki veya üç kata bölünür. Katlar şekerli süt ile hafifçe ıslatılır, kremayla doldurulur ve meyve eklenir. Son kat kaplandıktan sonra pasta buzdolabında en az 4 saat dinlendirilir.

EVDE PASTA YAPMANIN PÜF NOKTALARI Pastacılıkta sonuç tariften çok süreç yönetimiyle belirlenir. Aynı malzemelerle yapılan iki pastanın tamamen farklı görünmesinin sebebi genellikle teknik hatalardır. İlk kritik konu sıcaklık yönetimidir. Yumurta ve süt soğuk kullanıldığında karışım homojen olmaz ve kek kabarmaz. Bu nedenle malzemelerin pişirme öncesi en az yarım saat dışarıda bekletilmesi gerekir. Aynı şekilde kremanın da sıcak kekle buluşturulmaması gerekir; biri sıcak biri soğuk olmalıdır. İkinci nokta çırpma süresidir. Az çırpılan kek sert olur, fazla çırpılan kek ise çöker. Doğru kıvam mikser kaldırıldığında karışımın kurdele gibi akmasıdır. Bu görüntü oluştuğunda işlem tamamdır. Islatma işlemi çoğu ev pastasında yapılan en büyük hatadır. Fazla ıslatılan kek hamurlaşır, az ıslatılan kek kuru kalır. Her kat için ortalama 4-5 yemek kaşığı sıvı yeterlidir. Bu sıvı sadece süt değil, kahve veya meyve suyu da olabilir. Krema uygulaması da katman mantığıyla yapılmalıdır. İnce çok katlı krema kalın tek kat kremadan daha dengeli sonuç verir. Ayrıca pastayı kapladıktan sonra hemen süslemek yerine 20 dakika dolapta bekletmek yüzeyi sabitler ve dekorasyonun kaymasını engeller.