Evde perma nasıl yapılır? Evde perma yapmanın püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

Saç derisinde yara, egzama ya da hassasiyet bulunanlarda da uygulama ertelenmelidir. Hamileliğin ilk döneminde hormon değişimi saç yapısını etkileyebilir. Bu süreçte işlem planlanmaz. İnce telli ve aşırı dökülme yaşayan kişilerde de dikkatli değerlendirme gerekir. Uygun saç tipinde ve doğru analizle yapılan perma uzun süre kalıcı olurken, zayıf yapıda uygulanan işlem saç sağlığını olumsuz etkileyebilir.

EVDE PERMA NASIL YAPILIR?

Evde perma yapmak dikkat isteyen kimyasal bir işlemdir ve başlamadan önce saçın durumu mutlaka değerlendirilmelidir. Daha önce yoğun açma işlemi görmüş, elastikiyetini kaybetmiş ya da uçları koparak uzayan saçlarda perma önerilmez. Sağlıklı saç yapısında ise doğru adımlar izlendiğinde ev ortamında da kalıcı dalgalar elde edilebilir. İşleme başlamadan önce tüm malzemeler hazırlanmalı, ortam havalandırılmalı ve eski bir tişört giyilmelidir.

İlk aşamada saç hafif nemli olacak şekilde yıkanır ve havluyla fazla suyu alınır. Saç tamamen kuru bırakılmaz. Ardından saç dört ana bölüme ayrılır ve klipslerle sabitlenir. Perma bigudilerinin kalınlığı dalga boyunu belirler. İnce bigudiler daha sık kıvırcık, kalın bigudiler daha geniş dalga oluşturur. Ense kısmından başlanır. İnce tutamlar alınır ve saç uçları düzgün şekilde bigudiye yerleştirilir. Tutamlar kökten uca doğru bigudilere sarılır. Sarım sırasında saçın gerginliği dengeli olmalıdır. Fazla sık sarılan saç kökten çekme yapar, gevşek sarımda dalga tutmaz.

Tüm saç bigudilere sarıldıktan sonra perma solüsyonu uygulanır. Ürün, her bigudinin üzerine eşit şekilde dökülür. Bu aşamada eldiven kullanılmalıdır. Solüsyon saç yapısını yumuşatır ve yeni formun oluşmasını sağlar. Uygulama sonrası başa bone takılır ve bekleme süresi başlatılır. Süre saç kalınlığına göre değişir. İnce telli saçlarda daha kısa, kalın telli saçlarda biraz daha uzun bekleme gerekir. Bekleme sırasında bir bigudi açılarak dalga kontrolü yapılabilir. İstenen kıvrım oluştuysa süre uzatılmaz. Açma aşaması tamamlandığında saç bigudiler üzerindeyken ılık suyla durulanır. Bigudiler çıkarılmaz. Fazla su havluyla nazikçe alınır. Ardından nötralizatör uygulanır. Bu ürün saçın yeni şeklini sabitler. Nötralizatör önce bigudiler üzerindeyken sürülür ve birkaç dakika beklenir. Sonra bigudiler tek tek çıkarılır ve kalan ürün saçın tamamına yayılır. Tekrar kısa süre beklenir. Son durulama sonrası saç nazikçe kurulama yapılacak şekilde havluyla sarılır. İlk gün saç taranmaz ve şekillendirme yapılmaz. Perma sonrası saç telleri hassas olur. İlk yirmi dört saat saç yıkanmamalıdır. İlk hafta düzleştirici ve maşa kullanılmamalıdır. Nem veren bakım kremi ve haftalık maske rutini permanın daha uzun süre formunu korumasına yardımcı olur.