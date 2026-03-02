Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Evde pişmaniye nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı pişmaniye tarifi

        Evde pişmaniye nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı pişmaniye tarifi

        Pişmaniye, karayolu ile şehirler arasında yapılan yolculukların vazgeçilmezlerindendir. Özellikle mola yerlerinde karşımıza çıkan bu tatlı, tel tel ayrılan yapısı ve ağızda dağılan hafifliği ile tatlı severlerin vazgeçilmezlerinden biridir. Şekerin ve unun ustalıkla karıştırılmasıyla elde edilen bu geleneksel Türk tatlısı, hem kahve yanına hem de özel gün sofralarına çok yakışır. Ancak birçok kişi evde pişmaniye nasıl yapılır diye merak eder, çünkü hazır ürünler ustalık ve teknik gerektirir. Oysa doğru malzemeler ve sabır ile evinizde hem doğal ve kolay pişmaniye yapımı mümkün... Evde pişmaniye tarifinin detaylarını merak edenler için bu yazıyı hazırladık. İşte doğal ve kolay pişmaniye yapımı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 16:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde pişmaniye nasıl yapılır?

        Pişmaniye Nedir?

        Pişmaniye, geçmişten günümüze Türk mutfağının özel tatlılarından biri olmuştur. Özellikle Osmanlı döneminde saray mutfaklarında yapılır ve misafirlere sunulurdu. Günümüzde ise sokak tatlıcılığında, pastanelerde ve ev sofralarında sevilerek tüketilmektedir. Evde hazırladığınızda katkısız, taze ve tamamen doğal pişmaniye elde edebilirsiniz. Pişmaniye, temel olarak şeker ve unun uzun süre karıştırılarak tel tel ayrılmasıyla yapılan hafif bir tatlıdır. Dışı pamuk gibi, içi ise ağızda eriyen yapısı ile diğer tatlılardan ayrılır. İçine isteğe göre az miktarda tereyağı veya margarin katılır, bu da hem aroma hem de lezzet yoğunluğu sağlar. Geleneksel pişmaniye genellikle kavrulmuş un ve şekerin ustalıkla çekilmesiyle hazırlanır. Hazır olarak satılan pişmaniyeler çoğunlukla hazır şeker ve katkı maddeleri içerir. Oysa evde yapılan doğal ve kolay pişmaniye yapımı, katkısız ve taze malzemelerle, hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif sunar. Pişmaniye, özellikle çay ve kahve yanında tüketildiğinde sofralara hafif bir tatlı dokunuşu katar.

        REKLAM

        Evde Pişmaniye Nasıl Yapılır?

        Evde pişmaniye nasıl yapılır sorusu doğal yiyecekleri tüketmek isteyenler tarafından sıklıkla gündeme geliyor. Kullandığımız malzemeleri ve pişmaniyeyi hazırlayacağımız ortamı kendi gözümüzle görmek güven verici… Bu nedenle dışarıdan satın alınan yiyecek ve içecek ürünlerinin çoğu artık evde pişiriliyor. Bu tatlardan biri de pişmaniye… Bu nedenle tatlı severlerin favorilerden biri pişmaniye ise evde pişmaniye nasıl yapılır sorusu haliyle gündeme geliyor. Evde pişmaniye yapmak mümkün ancak bu tatlıyı evde pişirmek sabır ve dikkat isteyen bir süreç... Ancak doğru yöntem ve adımları takip ederek, hem doğal hem de lezzetli bir tatlı elde edebileceğinizi söyleyebiliriz.

        Pişmaniye Yapımı için Gerekli Malzemeler

        • 2 su bardağı toz şeker
        • 1 su bardağı su
        • 1 çay kaşığı limon suyu
        • 1 su bardağı un
        • 2 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı)

        Pişmaniye Yapılışı

        REKLAM
        • Öncelikle şekeri ve suyu tencereye alarak orta ateşte karıştırın. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırın ve kaynamaya bırakın.
        • Kaynayan şekerin içine limon suyunu ekleyin. Bu, şekerin kristalleşmesini önler ve pişmaniyenin tel tel ayrılmasını sağlar.
        • Ayrı bir tavada unu hafifçe kavurun. Unun rengi çok koyulaşmadan kavurma işlemini tamamlayın.
        • Kavrulmuş unu ve tereyağını karıştırarak homojen bir hamur elde edin.
        • Şeker şurubu hafifçe soğuduktan sonra unlu karışıma ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Bu aşamada hamuru tel tel ayırmak için biraz sabır gerekir.
        • Hamur tel tel ayrılacak kıvama gelene kadar yoğurmaya devam edin. Bu işlem sırasında ellerinizi hafifçe unlayarak yapışmayı önleyebilirsiniz.

        Evde hazırlanan pişmaniye, bu yöntemle hem doğal hem de tamamen katkısız olur. Tel tel ayrılan yapısı ve hafifliği ile taze pişmaniye lezzetini sofranıza taşırsınız.

        Evde Pişmaniye Tarifi

        Evde pişmaniye tarifi, ustalık ve sabır gerektirse de sonuçta ortaya çıkan lezzet buna değer diyebiliriz... Doğal ve kolay pişmaniye yapımı sırasında lezzetli bir sonuç elde etmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı püf noktalar şöyle…

        • Şeker şurubunu aşırı kaynatmamaya dikkat edin aksi halde hamur sertleşir.
        • Unu kavururken rengi çok koyulaşmamalıdır, aksi takdirde pişmaniye acılaşabilir.
        • Hamuru tel tel ayırmak için ellerinizi hafifçe unlayın.
        • Sabırlı olun, pişmaniyenin tel tel ayrılması birkaç tur yoğurma ve çekme gerektirir.

        Evde hazırlanan doğal ve kolay pişmaniye yapımı, hem çay saatlerinde hem de özel günlerde sofralarınıza şık ve hafif bir tatlı olarak eşlik eder. Hazır ürünlerden farklı olarak, katkısız ve taze malzemelerle hazırlanması, tatlıyı hem sağlıklı hem de lezzetli kılar.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi

        İstanbul'daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi.Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail tarafından İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından can kaybı yaşanırken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'de İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybetti. Hamaney'...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Savunma Bakanı açıklama yapıyor
        ABD Savunma Bakanı açıklama yapıyor
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de yaşayan Alkoçlar'dan açıklama
        Dubai'de yaşayan Alkoçlar'dan açıklama
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!