Evde sehiv secdesi nasıl yapılır? Evde sehiv secdesi yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Nefes ritmi de büyük rol oynar; ruku ve secdelerde yavaş nefes alıp vermek iç sakinliği destekler. Namaz esnasında başka düşünceler geldiğinde onlarla mücadele etmek yerine yeniden okunan ayetlere yönelmek daha etkilidir. Hareketleri bilinçli yapmak, ruku ve secdelerde birkaç saniye durmak, her geçişte tekbiri içten söylemek farkındalığı artırır. Kılınan namazın bir görev değil bireysel bir buluşma olduğu hatırlanmalı ve süreye odaklanmak yerine anın içinde kalmaya çalışılmalıdır. Günlük hayatta çok yoğun zihin trafiği yaşayan kişiler namaz öncesinde kısa bir yürüyüş ya da hafif esneme ile bedeni gevşetebilir.

SEHİV SECDESİ NEDİR?

Sehiv secdesi, namaz sırasında unutma, şaşırma ya da eksik veya fazla hareket yapılması halinde uygulanan telafi secdesidir. Kişi namazın son oturuşunda Tahiyyat duasını okuduktan sonra sağ tarafa selam verir, ardından iki secde yapar ve yeniden oturuşa geçerek dualarını tamamlar. Bu uygulama vacip bir bölümün atlanması, bir farzın geciktirilmesi ya da rekât sayısında tereddüt yaşanması durumunda devreye girer ve namazın tekrar kılınmasına gerek bırakmadan ibadetin tamamlanmasını sağlar. Sehiv secdesi, insanın dalgınlık yaşayabileceği gerçeğini dikkate alan bir kolaylıktır ve namazın düzenini korumayı amaçlar. Doğru şekilde yapıldığında kişi ibadetini tamamlamış sayılır ve iç huzurunu yeniden kazanır.

EVDE SEHİV SECDESİ YAPMA Evde sehiv secdesi yapmak namaz sırasında unutma, şaşırma ya da eksik veya fazla hareket yapılması halinde uygulanan düzeltici bir ibadettir ve kişinin namazını yeniden kılmasına gerek kalmadan hatayı telafi etmesine yardımcı olur. Sehiv secdesi, namazın son oturuşunda Tahiyyat duası okunduktan sonra sağ tarafa selam vererek yapılır. Selamdan sonra “Allahu ekber” denilerek secdeye gidilir, normal secdede okunan tesbihler okunur ve ardından oturuşa geçilir. Kısa bir oturuştan sonra tekrar tekbir alınır ve ikinci secde yapılır. İkinci secdeden sonra yeniden oturuşa geçilir ve Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena duaları okunur. Dualar tamamlandıktan sonra sağa ve sola selam verilerek namaz bitirilir. Bu uygulama ev ortamında da camidekiyle aynı şekilde yapılır. Sehiv secdesi gerektiren durumlar arasında Fatiha’dan sonra zammı sureyi unutmak, rüku ya da secde sayısında kararsız kalmak, bir farzı geciktirmek ya da vacip olan bir bölümü atlamak yer alır. Namaz esnasında hata fark edildiğinde paniğe kapılmadan namaza devam edilir ve son oturuşta sehiv secdesi yapılır. Eğer kişi hatayı namaz bittikten kısa süre sonra fark ederse konuşmamış ve yönünü değiştirmemişse sehiv secdesi yaparak namazını tamamlayabilir. Sehiv secdesinde de huşu korunmalı, hareketler aceleye getirilmemeli ve secdeler arasında kısa bir oturuş yapılmalıdır. Evde yapılan sehiv secdesinde ayrı bir hazırlık gerekmez, abdestin geçerli olması yeterlidir. Bu uygulama ibadetin düzenini korumaya yöneliktir ve kişinin dalgınlıkla yaptığı eksikleri telafi eder. Namaz sırasında zihnin dağılması mümkündür, bu sebeple sehiv secdesi İslam’da kolaylık sağlayan bir uygulama olarak kabul edilir. Kişi zamanla namazda daha dikkatli olmaya çalışmalı, ancak hata yaptığında da sehiv secdesiyle ibadetini tamamlayabileceğini bilmelidir. Bu bilinçle yapılan sehiv secdesi hem namazın bütünlüğünü korur hem de kişinin iç huzurunu destekler.