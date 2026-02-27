Evde sir ağda nasıl yapılır? Evde sir ağda yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

EVDE SİR AĞDA YAPMA

Sir ağda benmari yöntemiyle ya da özel ısıtıcısında eritilir. Kıvam bal yoğunluğuna yakın olmalıdır. Çok sıcak ürün cildi yakar, soğuk ürün yayılmaz. Isı kontrolü bu noktada büyük rol oynar. Spatula yardımıyla ağda, tüy çıkış yönüne doğru ince tabaka hâlinde sürülür. Aynı alandan defalarca geçilmez. Üzerine ağda bandı yerleştirilir ve el yardımıyla bastırılarak yüzeye tutunması sağlanır. Bant, tüylerin ters yönüne doğru tek hamlede çekilir. Çekme sırasında cilt diğer elle gergin tutulur. Bu yöntem acı hissini azaltır ve kökten alma başarısını yükseltir.

Küçük alanlarda çalışmak süreci daha kontrollü ilerletir. Büyük bölgelerde tek seferde kalın tabaka uygulamak tahrişe yol açar. Diz arkası, bikini hattı ve koltuk altı gibi hassas alanlarda bant daha kısa tutulur. Aynı noktaya üst üste ağda yapılmaz. Tüy kalırsa cilt birkaç dakika dinlendirilir, sonra yeniden işlem uygulanır. İşlem tamamlandığında ağda kalıntıları özel temizleme yağı ya da zeytinyağı ile silinir. Su tek başına yeterli olmaz.

SİR AĞDA NASIL YAPILIR?

Kuaförde sir ağda uygulaması hijyen kurallarına uygun biçimde planlanır ve işlem öncesi cilt analizi yapılır. Uygulama yapılacak bölge özel temizleyiciyle arındırılır ve tamamen kurulanır. Uzman, cilt tipine göre uygun ağda çeşidini seçer. Sir ağda profesyonel ısıtıcıda ideal sıcaklığa getirilir. Ürün ne fazla sıcak ne de soğuk olmalıdır. Spatula yardımıyla tüylerin çıkış yönüne doğru ince tabaka hâlinde sürülür. Aynı noktaya kalın uygulama yapılmaz. Üzerine ağda bandı yerleştirilir ve yüzeye bastırılarak tutunması sağlanır. Bant, tüylerin ters yönüne doğru tek hamlede çekilir. Çekme sırasında cilt gergin tutulur. Bu yöntem hem acı hissini azaltır hem de kökten alma başarısını artırır.

Hassas bölgelerde daha küçük bantlar kullanılır ve işlem kontrollü ilerletilir. Aynı bölge art arda işleme maruz bırakılmaz. Gerekirse kısa bekleme sonrası rötuş yapılır. Uygulama tamamlandığında cilt yüzeyindeki kalıntılar özel temizleme yağı ile silinir. Son aşamada yatıştırıcı krem sürülür. Bu bakım kızarıklığı azaltır ve cilt bariyerini destekler. İşlem sonrası ilk saatlerde sıcak duş, güneş teması ve dar kıyafet önerilmez. Profesyonel ortamda yapılan sir ağda, doğru teknik ve uygun ürün seçimi sayesinde daha konforlu ve uzun süreli pürüzsüzlük sağlar.

SİR AĞDA YAPMA PÜF NOKTALARI

Sir ağda uygulaması, doğru teknikle yapıldığında uzun süreli temizlik sağlar ve cilt yüzeyini pürüzsüz bırakır. Fakat küçük hatalar tahriş, kızarıklık ve batık oluşumuna yol açabilir. Evde ya da profesyonel ortamda yapılan işlemlerde temel prensip aynıdır. Cildi hazırlamak, ürünü doğru sıcaklıkta kullanmak ve işlem sonrası bakımı ihmal etmemek şeklindedir.

REKLAM Hassas bölgelerde daha küçük bantlar kullanılır ve işlem kontrollü ilerletilir. Aynı bölge art arda işleme maruz bırakılmaz. Gerekirse kısa bekleme sonrası rötuş yapılır. Uygulama tamamlandığında cilt yüzeyindeki kalıntılar özel temizleme yağı ile silinir. Son aşamada yatıştırıcı krem sürülür. Bu bakım kızarıklığı azaltır ve cilt bariyerini destekler. İşlem sonrası ilk saatlerde sıcak duş, güneş teması ve dar kıyafet önerilmez. Profesyonel ortamda yapılan sir ağda, doğru teknik ve uygun ürün seçimi sayesinde daha konforlu ve uzun süreli pürüzsüzlük sağlar. SİR AĞDA YAPMA PÜF NOKTALARI Sir ağda uygulaması, doğru teknikle yapıldığında uzun süreli temizlik sağlar ve cilt yüzeyini pürüzsüz bırakır. Fakat küçük hatalar tahriş, kızarıklık ve batık oluşumuna yol açabilir. Evde ya da profesyonel ortamda yapılan işlemlerde temel prensip aynıdır. Cildi hazırlamak, ürünü doğru sıcaklıkta kullanmak ve işlem sonrası bakımı ihmal etmemek şeklindedir.