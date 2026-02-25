Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Evde süt burger nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı süt burger tarifi

        Evde süt burger nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı süt burger tarifi

        Market raflarının en renkli paketlerinde çocuklara göz kırpan, yumuşacık iki kek arasındaki ballı kremasıyla sadece miniklerin değil yetişkinlerin de gizli favorisi olan süt burger, ev mutfağında hazırlandığında besleyiciliği artan masum bir kaçamağa dönüşür. Endüstriyel ürünlerin raf ömrünü uzatmak için içerdiği koruyucular, nem tutucular ve yapay tatlandırıcılar ebeveynleri endişelendirse de, bu lezzetten mahrum kalmak zorunda değilsiniz. Doğal malzemelerle, taze süt, bal ve yumurta kullanılarak hazırlanan ev yapımı versiyonu, o bildik lezzeti birebir yakalamakla kalmaz, aynı zamanda gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz sağlıklı bir atıştırmalık sunar. Puf puf kabaran pankek görünümlü keklerin arasındaki hafif sütlü krema, her ısırıkta ağızda eriyen bir mutluluk şöleni yaratır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 10:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde süt burger nasıl yapılır?

        Süt burger, aslında klasik pankek veya krep tariflerinden doku ve lezzet olarak ayrılır. Keki daha süngerimsi, daha gözenekli ve bal aromalıdır; kreması ise yoğun, akmayan ama bulut gibi hafif bir yapıdadır. Evde süt burger tarifi uygularken en büyük avantajınız, şeker oranını ve malzeme kalitesini tamamen kendinizin belirleyebilmesidir. İster çocuğunuzun beslenme çantasına koyabileceğiniz doyurucu bir ara öğün, ister çay saatlerinde misafirlerinize sunabileceğiniz şık bir ikramlık olarak hazırlayın; sonuç her zaman yüz güldürücüdür. Yapımı sandığınızdan çok daha pratik olan, özel bir kalıp veya ekipman gerektirmeyen bu tarifle, mutfağınızda küçük bir pastane havası estirebilirsiniz. Tavada kısa sürede pişen kekleri ve çırpılarak hazırlanan pratik kremasıyla kolay süt burger yapmak, mutfakta geçireceğiniz en keyifli zamanlardan biri olacaktır. Şimdi, çocukların "hazırından daha güzel olmuş" diyeceği bu tarifin inceliklerine, evde süt burger nasıl yapılır sorusunun teknik detaylarına yakından bakalım.

        REKLAM

        SÜNGERİMSİ KEKİN SIRRI VE PİŞİRME TEKNİĞİ

        Süt burgerin temelini oluşturan kek hamuru, sıradan bir pankek hamurundan biraz farklıdır. Orijinalindeki gibi yumuşacık, esnek ve bal peteği gibi gözenekli bir yapı elde etmek için hamurun kıvamı ve pişirme tekniği kritik önem taşır. Yumurta ve şekerin (veya balın) mikserle köpük köpük olana kadar, rengi açılıp krema kıvamına gelene kadar çırpılması ilk kuraldır. Bu işlem, kekin içine hava hapsederek kabarmasını sağlar. Ardından süt, sıvı yağ, un, kabartma tozu ve vanilya eklenir. Hamurun kıvamı ne çok akışkan ne de çok koyu olmalıdır; tavaya döküldüğünde yavaşça yayılan ama formunu koruyan bir "boza kıvamı" hedeflenir.

        Pişirme aşaması, sabır ve dikkat ister. Yanmaz yapışmaz bir tava (tercihen granit veya teflon), yağlanmadan ocağa alınır ve kısık ateşte ısıtılır. Hamurdan birer yemek kaşığı dolusu tavaya dökülür ve kendi kendine yuvarlak şekil alması beklenir. Burada en önemli püf noktası, tavanın kapağını kapalı tutmaktır. Kapak kapalı pişirmek, kekin içinin nemli kalmasını, kurumanı ve o puf puf dokunun oluşmasını sağlar. Keklerin üzeri göz göz olduğunda, yani minik baloncuklar oluşup patladığında, diğer tarafı çevrilir. İkinci yüzü sadece saniyeler içinde pişeceği için başında beklemek gerekir. Pişen kekler, kurumaması için temiz bir mutfak bezinin arasına alınarak soğumaya bırakılır. Bu dinlendirme, keklerin yumuşaklığını korumasını ve sandviç yapılırken kırılmamasını sağlar.

        REKLAM

        BALLI KREMA VE KIVAM TUTTURMA

        Süt burgeri süt burger yapan asıl büyü, iki kekin arasındaki o beyaz, süt kokulu kremadır. Hazır ürünlerdeki gibi yoğun ama hafif bir krema elde etmek için genellikle süt kremsi (sıvı krema) ve bal kullanılır. Ancak kremayı daha kıvamlı ve lezzetli hale getirmek için labne peyniri veya süzme yoğurt eklemek harika bir fikirdir. Soğuk sıvı krema, mikserin yüksek devrinde sertleşip "krem şanti" kıvamına gelene kadar çırpılır. İçine suyu süzülmüş labne peyniri ve tatlandırmak için bal eklenir. Bal, kremaya o karakteristik aromayı veren ve rafine şeker kullanımını azaltan en doğal tatlandırıcıdır.

        Bazı tariflerde kremanın daha sıkı durması ve akmaması için içine bir miktar süt tozu veya hindistan cevizi yağı eklenebilir. Eğer kremanız çok cıvık olursa, buzdolabında bekletmek toparlanmasını sağlayacaktır. Kremanın lezzetini artırmak için içine bir paket vanilya veya portakal kabuğu rendesi ekleyerek farklı aromalar da deneyebilirsiniz. Hazırlanan krema, keklerin üzerine sürülmeden önce mutlaka buzdolabında en az yarım saat dinlendirilmelidir. Soğuk krema, keklerin arasında daha stabil durur ve yerken kenarlardan taşma yapmaz.

        BİRLEŞTİRME VE DİNLENDİRME

        Kekler tamamen soğuyup, krema da kıvamını aldığında sıra en eğlenceli kısma, yani birleştirmeye gelir. Soğuyan keklerin bir tanesinin iç yüzüne (göz göz olan kısmına) bir tatlı kaşığı dolusu veya sıkma torbasıyla bolca krema konulur. Diğer kek parçası üzerine kapatılır ve kenarlardan hafifçe bastırarak kremanın kenarlara kadar yayılması sağlanır. Kremanın kenarlardan taşmaması için ortasına koyup bastırma tekniği en temiz sonucu verir.

        Hazırlanan süt burgerler hemen tüketilmeye hazır olsa da, lezzetlerin birbirine geçmesi ve kekin kremayla bütünleşip daha da yumuşaması için buzdolabında 1-2 saat dinlendirilmesi tavsiye edilir. Buzdolabında bekleyen süt burgerler, tıpkı marketten aldıklarınız gibi soğuk ve taze bir his verir. Saklama kabında, hava almayacak şekilde buzdolabında 2-3 gün boyunca tazeliğini koruyabilir. Çocuklarınız için koruyucusuz, katkısız ve sevgi dolu bir atıştırmalık olan ev yapımı süt burger, mutfaktaki yeteneğinizin en tatlı kanıtı olacaktır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trafik tartışmasında kaputta sürüklenen sürücü: Düşürmek için zikzak çizdi

        ANKARA'da trafikte tartıştıktan sonra kaçmaması için aracının kaputuna çıkan sürücü İbrahim Çayırpınar'ı (51) 20 kilometre sürükleyen sürücü kursu eğitmeni C.Ö. (57) tutuklandı. DHA'ya konuşan Çayırpınar, "Giderken beni düşürmek için zikzak çizdi. Birden el frenini çekti. Yolda 3-4 sefer döndük. Gid...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi
        Çıldır Gölü'ne erken gelen martılar, buzla karşılaştı!
        Çıldır Gölü'ne erken gelen martılar, buzla karşılaştı!
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi