Mısır, doğası gereği sertleşmeye meyilli bir tahıldır. Onu "süt" gibi yumuşacık yapmanın sırrı, pişirme suyuna eklenen malzemelerde ve mısırın tazeliğinde gizlidir. Evde süt mısır tarifi uygularken, mısırın koçanından tanesine kadar her detay lezzete katkı sağlar. Tencereye atılan koçan yaprakları (püskülleri) suya inanılmaz bir aroma verirken, süt ilavesi mısırın rengini parlatır ve dokusunu pamuk gibi yapar. Şeker ise mısırın kendi doğal tatlılığını ön plana çıkarır. Dışarıda yediğiniz o mısırların sırrı aslında çok basittir: Uzun süre pişmek ve doğru sosla buluşmak. Kendi mutfağınızda, katkısız ve en taze haliyle hazırlayacağınız kolay süt mısır, hem çocuklarınız için sağlıklı bir atıştırmalık hem de misafirlerinize sunabileceğiniz nostaljik bir ikramlık olacaktır. Şimdi, o meşhur "süt mısır" lezzetini yakalamanın püf noktalarına ve evde süt mısır nasıl yapılır sorusunun cevabına yakından bakalım.

TAZE MISIR SEÇİMİ VE SÜTLÜ PİŞİRME SUYU Lezzetli bir haşlanmış mısırın ilk şartı, mısırın "süt mısır" olmasıdır. Pazarda veya markette mısır seçerken tanelerine tırnağınızla hafifçe bastırın; eğer içinden beyazımsı bir süt çıkıyorsa o mısır tazedir ve pişmeye uygundur. Eğer içi kuruysa ve sertse, ne kadar pişirirseniz pişirin yumuşamaz. Mısırların kabuklarını (yapraklarını) tamamen soymayın, en içteki temiz ve taze yaprakları ayırın; çünkü bu yapraklar pişirme suyunun tabanına serilerek lezzet verecektir. Ayrıca mısır püsküllerini de temizledikten sonra atmayıp tencereye eklemek, hem suya tatlılık verir hem de mısır püskülü suyu şifalı bir ödem atıcıdır. Mısırları yıkadıktan sonra, geniş ve derin bir tencerenin tabanına ayırdığınız mısır yapraklarını döşeyin. Üzerine mısırları bütün veya kırarak yerleştirin. İşte lezzetin sırrı burada devreye giriyor: Tencereye mısırların yarısına gelecek kadar su, kalan yarısına ise süt ekleyin. Süt, mısırın sertleşmesini önler ve ona o beyazımsı, parlak rengi verir. Suyun içine atacağınız 1-2 adet kesme şeker veya bir tatlı kaşığı toz şeker, mısırın lezzetini patlatır. Ancak dikkat! Bu aşamada kesinlikle tuz atmayın. Tuz, mısırın pişme süresini uzatır ve tanelerini sertleştirir; tuzlama işlemi mutlaka piştikten sonra, servis aşamasında yapılmalıdır.

DÜDÜKLÜ TENCERE VEYA KISIK ATEŞTE PİŞİRME Mısır, sabırlı pişmeyi seven bir sebzedir. Eğer vaktiniz varsa normal tencerede, kapağı kapalı olarak kısık ateşte yaklaşık 1-1.5 saat pişirmek, lezzetin iyice içine işlemesini sağlar. Sütlü karışım kaynadıkça mısırlar şişer ve yumuşar. Ancak daha pratik bir yöntem arıyorsanız, düdüklü tencere kullanmak süreyi 20-30 dakikaya kadar düşürebilir. Düdüklüde pişirirken de süt kullanabilirsiniz, ancak süt köpürüp taşabileceği için tencerenin kapasitesini aşmamaya dikkat etmelisiniz. Pişen mısırların yumuşadığını anlamak için bir çatal yardımıyla tanesini kontrol edebilirsiniz. Çatal rahatça batıyorsa ve tadına baktığınızda ağzınızda dağılıyorsa mısırlar olmuş demektir. Mısırları sudan çıkarmadan önce, tencerenin kapağı kapalı olarak suyun içinde bir süre (yaklaşık 15-20 dakika) dinlendirmek, mısırların şişmesini ve daha sulu kalmasını sağlar. TEREYAĞLI SERVİS VE BAHARATLANDIRMA Tencereden çıkarılan dumanı tüten mısırlar, henüz sıcakken lezzetlendirilir. En klasik ve en sevilen yöntem, üzerine bolca tuz serpip yemektir. Ancak lezzeti bir üst seviyeye taşımak isterseniz, sıcak mısırın üzerine bir parça tereyağı sürüp eritebilirsiniz. Tereyağı, mısırın sıcaklığıyla eriyip tanelerin arasına sızar ve inanılmaz bir aroma katar.