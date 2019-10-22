Hemen hemen hepimizin başına gelebilen bu tür tatsız durumlarda aklımızda beliren ‘ tıkalı tuvalet nasıl açılır ’ sorusunun cevabını ararız. Biz bu makalemizde aradığınız tüm cevapları sizler için derledik.

Tuvalet Neden Tıkanır?

Kullandığımız gerek alaturka gerekse de alafranga tuvaletler hatalı kullanım veya özensiz temizlik sonucu tıkanabilir. Bazen tuvaleti bir kutusu gibi kullanıyor ve içine gelişigüzel fazla miktardaki tuvalet kağıtları, çocuk bezleri, hijyenik kadın petleri, temizlik bezleri, saç veya izmarit gibi çöp birikintileri atıyoruz ve bu durumda tıkanmaya sebebiyet verebiliyoruz. Hatta küçük çocukların atabileceği oyuncaklar bile zamanla tıkanmaya sebep olabiliyor.

Tuvalet Tıkanıklığı Nasıl Giderilir?

Bu gibi durumlarda öncelikle panik yapmamak gerekir. Aşağıda size liste halinde verdiğimiz uygulamaları denemeniz gerekir.

Öncelikle ellerinize eldiven takıp uzun kollu bir kıyafeti tercih etmeniz gerekir. Tıkalı tuvaleti açmak için yapılması gereken ilk şey sadece bir kere sifonu çekmek ya da bir kova dolusu suyu bir kerede boşaltmaktır. Birden fazla çekilen sifon ya da dökülen su, tuvaletin taşmasına sebep olabilir. Sifonu çektikten ya da suyu döktükten sonra dikkat etmeniz gereken husus, tuvaletin hangi hızla aktığıdır. Eğer tuvaletteki su hızlıca akıp gidiyorsa tıkanıklık yakın mesafede demektir, eğer bir süre sonra yavaş akmaya başlıyorsa tıkanıklık daha uzak bir mesafede demektir. Bu işlemden sonra takip edebileceğiniz adımlar ise şunlardır.

Tıkanmış Tuvalet Nasıl Açılır?