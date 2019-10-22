Hemen hemen hepimizin başına gelebilen bu tür tatsız durumlarda aklımızda beliren ‘tıkalı tuvalet nasıl açılır’ sorusunun cevabını ararız. Biz bu makalemizde aradığınız tüm cevapları sizler için derledik.
Tuvalet Neden Tıkanır?
Kullandığımız gerek alaturka gerekse de alafranga tuvaletler hatalı kullanım veya özensiz temizlik sonucu tıkanabilir. Bazen tuvaleti bir kutusu gibi kullanıyor ve içine gelişigüzel fazla miktardaki tuvalet kağıtları, çocuk bezleri, hijyenik kadın petleri, temizlik bezleri, saç veya izmarit gibi çöp birikintileri atıyoruz ve bu durumda tıkanmaya sebebiyet verebiliyoruz. Hatta küçük çocukların atabileceği oyuncaklar bile zamanla tıkanmaya sebep olabiliyor.
Tuvalet Tıkanıklığı Nasıl Giderilir?
Bu gibi durumlarda öncelikle panik yapmamak gerekir. Aşağıda size liste halinde verdiğimiz uygulamaları denemeniz gerekir.
Öncelikle ellerinize eldiven takıp uzun kollu bir kıyafeti tercih etmeniz gerekir. Tıkalı tuvaleti açmak için yapılması gereken ilk şey sadece bir kere sifonu çekmek ya da bir kova dolusu suyu bir kerede boşaltmaktır. Birden fazla çekilen sifon ya da dökülen su, tuvaletin taşmasına sebep olabilir. Sifonu çektikten ya da suyu döktükten sonra dikkat etmeniz gereken husus, tuvaletin hangi hızla aktığıdır. Eğer tuvaletteki su hızlıca akıp gidiyorsa tıkanıklık yakın mesafede demektir, eğer bir süre sonra yavaş akmaya başlıyorsa tıkanıklık daha uzak bir mesafede demektir. Bu işlemden sonra takip edebileceğiniz adımlar ise şunlardır.
Tıkanmış Tuvalet Nasıl Açılır?
- Tuvalet tıkanıklığını açmak için ilk olarak ihtiyaç duyacağınız alet sağlam ve kaliteli bir tuvalet pompasıdır. Tuvalet pompasını kullanırken klozetin ya da tuvaletin içinde su olup olmadığını kontrol edin. Pompanın iyi çalışması için tuvalette su olması gereklidir.
- Eğer klozet ya da tuvaletteki tıkanıklık daha uzak bir mesafede ise, öncelikle ince tel elbise askısını düğüm yerinden çözerek ucuna fazla kalın olmayan bir bez bağlayın. Ve daha sonra askıyı klozetin ya da tuvaletin içine sokarak ileriye ve geriye doğru hareket ettirin ve tıkanıklığın olduğu yeri tespit edip açmaya çalışın.
- Eğer yaptığınız işlem ile açılmadı ise ve doğal yöntemlerle açmayı tercih ediyorsanız, 1 çay bardağı karbonat, 1 su bardağı sirke ve sıcak suyu klozetin içine dökün. Dökmüş olduğunuz bu karışımı yaklaşık 2 ya da 3 saat kadar bekletin. Burada hatırlamanız gereken tek konu, sirke ve karbonat karışımının sadece organik cisimlerin yaptığı tıkanıklıkta erimesini sağlayarak açılmasını gerçekleştirmesi olacaktır. Hala açılmadı mı?
- Peki, o zaman son çare olarak kimyasal açıcılardan faydalanabilirsiniz. Kimyasal açıcılar yöntemi, tuvalet kağıdı, hijyenik pet, saç ve izmarit kalıntılarını eritmekte etkili olacaktır. Yalnız kimyasal tuvalet açıcıyı birkaç saat ya da bir gece boyunca klozetin ya da tuvaletin içinde bekletmelisiniz. Bu süre boyunca tuvalet kesinlikle kullanılmamalıdır ayrıca tuvalet açıcının çıkardığı koku ve hava kesinlikle solunmamalıdır. Eğer tuvaletiniz hala açılmadı ise sorun sandığınızdan daha büyük demektir. Bu durumda ise bu işi yapan uzman bir kişiden destek almanız gerekiyor.
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