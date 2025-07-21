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        Haberler Gündem Evden çıkıp kayboldu: 45 araç ve 130 personelle aranıyor

        Evden çıkıp kayboldu: 45 araç ve 130 personelle aranıyor

        Isparta'nın Gönen ilçesinde evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Himmet Çaylı'nın (58) bulunması için 45 araç ve 130 personelin katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Vali Abdullah Erin de bölgeye giderek ekiplerin çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 22:21 Güncelleme: 21.07.2025 - 22:21
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        Evden çıkıp kayboldu! 130 personelle aranıyor
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        Gönen'e bağlı Kızılcık köyünde yaşayan Himmet Çaylı, dün ailesiyle birlikte yaşadığı evden ayrıldı. Bir süre sonra eve dönmeyen Himmet Çaylı'dan haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleriyle gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Isparta Valisi Abdullah Erin de arama çalışmalarını yerinde görmek için bölgeye gitti. Ekiplerden bilgi alan Vali Erin, "Gönen ilçemize bağlı Kızılcık köyünde ikamet eden vatandaşımız Himmet Çaylı’nın kayıp ihbarının alınmasının ardından, başta jandarma ve AFAD ekiplerimiz olmak üzere ilgili tüm kurum, kuruluş ve gönüllülerin katılımıyla arama-kurtarma çalışmalarımız kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Vatandaşımızı bir an önce sağ salim bulmak amacıyla, sahada 45 araç, 130 personel ve gönüllü vatandaşımızla yoğun ve koordineli bir çalışma yürütülüyor" dedi.

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