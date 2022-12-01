HAVA BASINCI NEDENİYLE KISAYMIŞ GİBİ GÖZÜKÜYOR

Yani Everest’teki oksijen kapasitesi, bazen dağın gerçekte olduğundan yüzlerce metre daha kısaymış gibi hissedilmesine neden oluyor. Bu nedenle 8.800 metre yüksekliğindeki Everest dağı bazen basınç nedeniyle en uzun ikinci dağı K2’den (8.600 metre) daha kısaymış gibi geliyor.