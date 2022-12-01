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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hava basıncı Everest Dağı’nı küçültüyor!

Dünyanın en uzun dağı Everest Dağı’dır. Ancak Amerikan Jeofizik Birliği’nin makalesine göre en uzun ikinci dağ olabilme yolunda ilerliyor.

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  • Everest küçülüyor! Hava basıncı Everest Dağı’nı küçültüyor!

    Bunun nedeni ise iki yıl önce yürütülen bir çalışmaya dayanıyor. Dağdaki hava basıncı yıl boyunca dikkat çekecek derecede değişim gösteriyor ve “belirlenen zirve yüksekliği” basınç nedeniyle Everest dağının boyuna etki ediyor. Everest dağı ilerleyen yıllarda ikinci en büyük dağ olarak bilinen K2’nin altında kalabilir.
  • Everest küçülüyor! Hava basıncı Everest Dağı’nı küçültüyor!

    İngiltere’de Loughborough Üniversitesi’nde iklim bilimci olan makale yazarı Tom Matthews, “Bazı dönemlerde K2, Everest’ten daha yüksek oluyor” dedi.
  • Everest küçülüyor! Hava basıncı Everest Dağı’nı küçültüyor!

    Daha yeni iki hafta önce iScience bülteninde yayımlanan yeni çalışma da Matthews ve meslektaşları, Everest Dağı zirvesinin yakınında bulunan hava durumu istasyonlarını ve Avrupa Uzay Ajansı’nın Kopernik uydusunun 40 yılı aşkın süre boyunca kaydettiği hava basınç verilerini incelediler.
  • Everest küçülüyor! Hava basıncı Everest Dağı’nı küçültüyor!

    YUKARI ÇIKTIKÇA OKSİJEN AZALIYOR

    Hava basıncı ve Everest’te bulunan oksijen miktarı yakından alakalıdır.  Eos’a göre hava basıncı azaldığı zaman, oksijen molekülleri de azalıyor ve basit bir nefes alma işlemi bile çok yorucu hale geliyor.
  • Everest küçülüyor! Hava basıncı Everest Dağı’nı küçültüyor!

    Bu nedenle Everest’e çıkmak isteyen dağcılar havanın yoğunluğunun azaldığı yüksek alanlara tırmandıkça hayatta kalmak için oksijen desteğine ihtiyaç duyarlar. Ayrıca makale yazarları şimdiye kadar sadece 169 erkek ve sekiz kadının oksijen desteği kullanmadan Everest’e çıkmayı başardığını söylüyor.
  • Everest küçülüyor! Hava basıncı Everest Dağı’nı küçültüyor!

    BASINÇ GİDEREK ARTIYOR

    1979’dan 2019’a kadar olan dönem de, Everst’in zirvesindeki hava basıncı mevsime bağlı olarak 309’dan 343 hektopaskal arasında değişiklik göstermiş.

    Gazeteci Katherine Kornei blog da “Mayıs ayında Everest’te ölçülen ortalama hava basıncıyla karşılaştırıldığında, zirvenin oksijen bulunurluğu bakımından hissettirdiği yükseklik farkı 737 metreye denk geliyor” demiştir.
  • Everest küçülüyor! Hava basıncı Everest Dağı’nı küçültüyor!

    HAVA BASINCI NEDENİYLE KISAYMIŞ GİBİ GÖZÜKÜYOR

    Yani Everest’teki oksijen kapasitesi, bazen dağın gerçekte olduğundan yüzlerce metre daha kısaymış gibi hissedilmesine neden oluyor. Bu nedenle 8.800 metre yüksekliğindeki Everest dağı bazen basınç nedeniyle en uzun ikinci dağı K2’den (8.600 metre) daha kısaymış gibi geliyor.
  • Everest küçülüyor! Hava basıncı Everest Dağı’nı küçültüyor!

    EVEREST'E YAZ MEVSİMİNDE ÇIKMAK DAHA KOLAY

    Ayrıca araştırmacılar Everest’in hava basıncının yaz mevsiminde sürekli maksimum seviye de olduğunu gözlemlemişler. Bu durumdan yola çıkarak oksijen daha fazla olacağı için dağa en iyi yaz mevsiminde çıkılabileceği tespit edilmiş.
  • Everest küçülüyor! Hava basıncı Everest Dağı’nı küçültüyor!

    Bununla beraber dünya atmosferi iklim değişimi nedeniyle ısınmaya devam ettikçe, dağın algılanan yüksekliğinde de kalıcı azalma bile gerçekleşebileceği ön görülüyor.

    Matthews “Isınma, dağı biraz daha kısaltacak” diyor.

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