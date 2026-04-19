        İngiltere Everton: 1 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU

        Everton: 1 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 33. haftasında Liverpool, deplasmanda Everton'u 2-1 mağlup etti. 90+10'da Virgil van Dijk'ın attığı golle galibiyete ulaşan ve ligde üst üste 2. kez kazanan Liverpool, puanını 55'e çıkardı. Everton ise haftayı 47 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 18:36 Güncelleme:
        Liverpool'un yüzü 90+10'da güldü!

        İngiltere Premier Ligi'nin 33. haftasında Liverpool, Everton ile deplasmanda karşılaştı. Hill Dickinson Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Liverpool oldu.

        Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 29'da Mohamed Salah ve 90+10. dakikada Virgil van Dijk attı. Everton'un tek golünü ise 54. dakikada Beto kaydetti.

        Bu sonucun ardından Everton 47 puanda kalırken, ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkaran Liverpool ise puanını 55'e yükseltti.

        İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Everton, West Ham'a konuk olacak. Liverpool, Crystal Palace'ı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kamyonun çarptığı Aysu hayatını kaybetti; kaza kamerada

        ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde yaya geçidine yakın bir bölgede yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı Aysu Öksüz (19) hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        40 bin kartonla koreografi
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        "Süreç bizim için umuttur"
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        Dünyanın en derin metro istasyonları
