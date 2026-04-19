Everton: 1 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 33. haftasında Liverpool, deplasmanda Everton'u 2-1 mağlup etti. 90+10'da Virgil van Dijk'ın attığı golle galibiyete ulaşan ve ligde üst üste 2. kez kazanan Liverpool, puanını 55'e çıkardı. Everton ise haftayı 47 puanla tamamladı.
Giriş: 19 Nisan 2026 - 18:36
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 29'da Mohamed Salah ve 90+10. dakikada Virgil van Dijk attı. Everton'un tek golünü ise 54. dakikada Beto kaydetti.
İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Everton, West Ham'a konuk olacak. Liverpool, Crystal Palace'ı ağırlayacak.
