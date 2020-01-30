Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA fay hattı sorgulama ekranı nedir? sorusu son dönemde meydana gelen depremlerin ardından vatandaşların gündeminde. İstanbul, Elazığ ve Manisa'da sık sık deprem hareketliliği kaydediliyor. Vatandaşlar depreme karşı hazırlıklı olmak için evlerinin durumunu merak ediyor. Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü (MTA) yenilenmiş diri fay haritası ile vatandaşlara fay hattı sorgulama imkanı sunuyor. İşte MTA fay hattı sorgulama ekranı...

MTA EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

MTA fay hattı sorgulama ile evinizin altından aktif fay hattının geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz. Parselinizin, evinizin neresinden fay hattı geçtiğini çok net bir şekilde görülüyor.

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E- devlete giriş yaptığımızda parselimizin zemin özelliklerini de görebiliyoruz. Dolayısıyla doğal afet anlamında çok net bilgilere sahip olabiliriz. Bunların yanı sıra en önemli şey binaların güvenliğidir. Binalarda mühendislik hizmeti alınmamışsa o bina güvenli bina değildir. Öncelikle zemin etüdü yaptırılması gerekiyor. Bu etütle fay hatlarına ne kadar mesafede olduğu bilinmelidir. Ev fay hattının üzerindeyse ona göre tedbirler alınabilir. Zemin etüdü mevcut binalara da yapılmaktadır. Sadece yeni yapılan binalar değil. Bundan sonra beton, demir ve proje uygunluğunu test ederek güvenli bir bina olup olmadığını net şekilde öğrenebilir. Eğer bina sağlam değilse güçlendirme yapılabilir.