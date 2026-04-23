        Güreş Evin Demirhan Yavuz'dan gümüş madalya

        Evin Demirhan Yavuz’dan gümüş madalya

        Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Avrupa Güreş Şampiyonası'da 50 kilo finalinde Ukraynalı Oksana Livach'a 11-0 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 20:16 Güncelleme:
        Evin Demirhan Yavuz'dan gümüş madalya!

        Avrupa Güreş Şampiyonası'da 50 kilo finalinde Ukraynalı Oksana Livach'a 11-0 yenilen milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, gümüş madalyaya ulaştı.

        Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 50 kiloda mindere çıkan Evin Demirhan Yavuz çeyrek finalde Polonyalı Agata Walerzak'ı tuşla, yarı finalde ise Rumen Emilia Alina Grigore Vuc'u 6-0 yenerek finale çıktı. Yavuz, akşam seansında altın madalya için son Avrupa şampiyonu Ukraynalı Oksana Livach ile karşılaştı.

        Maçın ilk devresini 9-0 yenik kapatan milli sporcu, karşılaşmayı 11-0 kaybederek gümüş madalyada kaldı. Bu maça kadar Avrupa şampiyonalarında 6 madalyası olan Yavuz, 7’nci madalyasını kazandı. Yavuz, 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalya kazanmış oldu.

        "OLİMPİYAT MADALYASINI KAZANARAK RAHMETLİ BABAMA ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUM"

        Karşılaşma sonu gözyaşlarına hakim olamayan Yavuz, “Çok zor bir süreçten geçtim. Altın madalya kazanmak çok istedim. Çok kötü bir performans sergiledim. Çok üzgünüm. Asıl isteğim olimpiyat madalyasını kazanarak rahmetli babama armağan etmek istiyorum” dedi.

        Yusuf Tekin Anıtkabir'i ziyaret etti

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. (AA)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        İlk 11'ler belli oldu!
        Yurtta 23 Nisan coşkusu!
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Eski eşine göndermede bulundu
        Kansere yakalandı
