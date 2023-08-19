Evinde öldürüp, 6 kişiyi yaralamışlardı! Cinayet perdesi aralandı! Adana'da, 20 yaşındaki Mustafa Ataman'ı evinde tabancayla öldürüp, annesi, ablaları, ağabeyi ve arkadaşını yaralayan şüpheliler 27 yaşındaki Gökhan Gezer, kuzeni 16 yaşındaki M.G. ile arkadaşı 25 yaşındaki Ruhat Kılıç yakalandı. Öldürülen Mustafa Ataman'ın ablası H.G.'nin, şüphelilerin amcası E.G.'yi terk edip ailesinin evine dönmesi üzerine iki aile arasında husumet başladığı, cinayetin bu nedenle işlendiği ortaya çıktı

Adana'da olay, 17 Ağustos'ta saat 20.30 sıralarında Çukurova ilçesi Belediye evleri Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

EŞİNİ TERK EDİP AİLESİNİN EVİNE DÖNDÜ

DHA'da yer alan habere göre H.G. isimli kadın, bir süredir geçimsizlik yaşadığı kocası E.G.'yi terk edip, annesi Perihan Ataman'ın (63) evine gitti.

ENİŞTESİNİ ARAYIP TARTIŞTI

H.G.'nin kardeşi Mustafa Ataman (20), eniştesi E.G.'yi telefonla arayıp tartıştı. E.G.'nin yeğenleri Gökhan Gezer ve M.G. ile arkadaşları Ruhat Kılıç, Ataman ailesinin eve gitti.

1 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP 6 KİŞİYİ YARALADILAR

Burada çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheliler, 2 ayrı tabancayla Mustafa ile annesi Perihan, ablaları Sabriye (30), Sümeyye (24), Zeynep (21), ağabeyi Orhan Ataman (42) ve arkadaşı Cabbar Taş’ı (27) vurup, kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Ataman’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE KAÇIRIP, DÖVMÜŞLER

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. E.G.'nin yeğenlerinin, Ataman ailesini sürekli tehdit ettiği, temmuz ayında da Mustafa Ataman'ı kaçırıp, darp ettikleri ortaya çıktı. Ataman'ın, şikayetini geri çekmemesi üzerine telefonda yeniden tartıştıkları ve cinayetin işlendiği belirtildi.

3 ZANLI DA TUTUKLANDI

Polis, 3 şüpheliyi saklandıkları adrese yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularında birbirlerini suçladığı öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.