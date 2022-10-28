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Eviniz için en iyi robot süpürge tavsiyeleri ve fiyatları!

Yaklaşan Kasım ayı ile beraber muhteşem, efsane ve büyük cuma indirimleri sabırsızlıkla bekleniyor. Ev işlerinde eliniz ayağınız olacak robot süpürgelerin güncel fiyatlarını sizler için paylaştık. İşte güncel robot süpürge fiyatları...

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  • Eviniz için en iyi robot süpürge tavsiyeleri ve fiyatları! Güncel robot süpürge fiyatları!

    Ev işlerinde büyük kolaylık sağlayan robot süpürgelerin rahatlığı saymakla bitmiyor. Beklenen muhteşem, büyük ve efsane cuma indirimlerinde robot süpürgelerin fiyatlarında düşme bekleniyor. İşte evinize alabileceğiniz her çeşitten robot süpürgeler...
  • Eviniz için en iyi robot süpürge tavsiyeleri ve fiyatları! Güncel robot süpürge fiyatları!

    EN DÜŞÜK FİYATLI ROBOT SÜPÜRGE FİYATLARI:

    1.Vestel V-Bot Robot Süpürge

    Robot süpürgenin en düşük fiyatı 2.099 TL, en yüksek fiyatı ise 3.998 TL. Süpürgenin özelliklerinde ise 80 dakika çalışma süresi, 300 ml toz haznesi kapasitesi, 400 ml su haznesi kapasitesi ve 2600 mAh pil gücü bulunuyor

    2. TCL Sweeva 2000 Robot Süpürge Siyah

    Robot süpürgenin en düşü fiyatı 2.252 TL’den en yüksek fiyatı ise 4.999 TL. Robot süpürgenin özelliklerinde ise 150 dakika çalışma süresi, 600 ml toz haznesi ve 2900 mAh pil kapasitesi bulunuyor.
  • Eviniz için en iyi robot süpürge tavsiyeleri ve fiyatları! Güncel robot süpürge fiyatları!

    3. Arzum AR4301 Robotek X2 Moplu Akıllı Robot Süpürge

    En düşük fiyatı 3.649 TL ve en yüksek fiyatı 6.950 TL arasında. Süpürge 110 dakika çalışabiliyor ve 2600 mAh pil kapasitesine sahip.

    4. Xiaomi Mi Vacuum Mop Essential Robot Süpürge ve Paspas

    En düşük fiyatlı 3.959 TL’den başlayan robot süpürgenin en yüksek fiyatı ise 6.455 TL. Yaklaşık 90 dakika boyunca çalışabilen robot süpürge, 2200 Pa emiş gücüne sahip.
  • Eviniz için en iyi robot süpürge tavsiyeleri ve fiyatları! Güncel robot süpürge fiyatları!

    ORTA FİYATLI ROBOT SÜPÜRGE FİYATLARI:

    1.Arçelik Robo RS 3121 Imperium Robot Süpürge ve Paspas

    Orta segmentli robot süpürgenin en düşük fiyatı 4.180 TL’den başlarken, en yüksek fiyatı ise 4.599 TL. 2000 Pa emiş gücüne sahip olan süpürge, 110 dakika çalışabiliyor ve 2600 mAh pil kapasitesi bulunuyor.

    2. Beko RS 2121 HM Robot Süpürge ve Paspas

    Süpürgenin en düşük fiyatı 4.500 TL, en yüksek fiyatı ise 5.299 TL. 110 dakika çalışma süresine sahip olan süpürge, 2000 Pa Emiş gücü ile çalışıyor.

    3. Xiaomi Mi Vacuum Mop 2 Lite Robot Süpürge ve Paspas

    En düşük fiyatı 4.794 TL’den başlayan robotun en yüksek fiyatı 8.599 TL. Özelliklerinde 2200 Pa emiş gücü, 2600 mAh pil kapasitesi ve 25 adet sensör bulunuyor.
  • Eviniz için en iyi robot süpürge tavsiyeleri ve fiyatları! Güncel robot süpürge fiyatları!

    4. TCL Sweeva 6000 Robot Süpürge

    Süpürgenin en düşük fiyatı 4.999 TL’den başlıyor, en yüksek fiyatı ise 6.055 TL. Özelliklerinde 2700 Pa emiş gücü, 5000 mAh pil kapasitesi, 180 dakika çalışma süresi bulunuyor.

    5.Xiaomi Mi Vacuum Mop 1C Akıllı Robot Süpürge ve Paspas

    En yüksek fiyatlı robot süpürgelerden birisi olan Xiaomi markasının başlangıç fiyatı 5.299 TL iken en yüksek fiyatı 7.617 TL. Özelliklerinde ise 120 dakika çalışma süresi, 600 ml toz kapasitesi, 200 ml su haznesi ve 2500 Pa emiş gücü bulunuyor.
  • Eviniz için en iyi robot süpürge tavsiyeleri ve fiyatları! Güncel robot süpürge fiyatları!

    6. TCL Sweeva 6500 Robot Süpürge

    Süpürgenin en düşük fiyatı 5.490 TL’den başlarken en yüksek fiyatı 8.990 TL2ye ulaşıyor. Özelliklerinde ise 5000 mAh pil kapasitesi, 180 dakika çalışma süresi, 500 ml toz haznesi bulunuyor.

    7.Xiaomi Mi Vacuum Mop Pro Robot Süpürge ve Paspas

    En düşük fiyatı 5.951 TL’den başlayan süpürgenin en yüksek fiyatı 6.899 TL. 110 dakika çalışma süresi bulunurken ayrıca 3200 mAh pil kapasitesine sahip.

     
  • Eviniz için en iyi robot süpürge tavsiyeleri ve fiyatları! Güncel robot süpürge fiyatları!

    EN YÜKSEK FİYATLI ROBOT SÜPÜRGE FİYATLARI:

    1. Viomi V5 Akıllı Robot Süpürge

    Viomi marka süpürgenin en düşük fiyatı 6.220 TL’den başlıyor. En yüksek fiyatı ise 10.999 TL. Özelliklerinde ise 2700 Pa emiş gücü, 3200 mAh pil kapasitesi ve 200 ml toz haznesi kapasitesi bulunuyor.

    2. Arçelik RS 9034 HM Imperium Robo Robot Süpürge

    Arçelik marka süpürgenin başlangıç fiyatı 6.999 TL. En yüksek fiyatı ise 15.900 TL. Robotun özelliklerinde ise 150 dakika çalışma süresi, 5200 mAh pil kapasitesi ve 460 ml toz haznesi bulunuyor.

    3. Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro Plus Robot Süpürge ve Paspas

    Xiaomi’nin yeni süpürgesinin başlangıç fiyatı 7.449 TL iken son fiyatı 8.999 TL. Özelliklerinde ise 3000 Pa emiş gücü, 5200 mAh pil kapasitesi ve 180 dakika çalışma süresi bulunuyor.
  • Eviniz için en iyi robot süpürge tavsiyeleri ve fiyatları! Güncel robot süpürge fiyatları!

    4. Beko RS 8131 Robot Süpürge

    Beko’nun robot süpürgesinin başlangıç fiyatı 9.699 TL. En yüksek fiyatı ise 11.630 TL. Robotun özelliklerinde ise 2700 Pa emiş gücü, 3200 mAh pil kapasitesi, 150 dakika çalışma süresi bulunuyor.

    5. Roborock S6 Vacuum Cleaner Robot Süpürge ve Paspas

    Roborock markasının en düşük fiyatı 10.469 TL iken en yüksek fiyatı 11.499 TL. Özelliklerinde 2000 Pa emiş gücü, 5200 mAh pil kapasitesi ve 180 dakika çalışma süresi bulunuyor.
  • Eviniz için en iyi robot süpürge tavsiyeleri ve fiyatları! Güncel robot süpürge fiyatları!

    6. Roborock S7 MaxV Robot Süpürge ve Paspas

    Robot süpürgenin başlangıç fiyatı 18.199 TL iken en yüksek fiyatı 21.000 TL. Özelliklerinde ise 5100 Pa emiş gücü, 5200 mAh pil kapasitesi, 180 dakika çalışma süresi, 400 ml toz haznesi ve 200 ml su haznesi bulunuyor.

     

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