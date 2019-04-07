Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Galatasaray maçında kötü oynadıklarını söyledi.

Gündüz, yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında dün Galatasaray'a konuk oldukları ve 3-0 kaybettikleri maçta istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade etti.

Takımın karşılaşmada istenileni vermediğini dile getiren Gündüz, şöyle konuştu:

"Galatasaray ile daha önce oynadığımız Ziraat Türkiye Kupası maçı ile bu maç arasında dağlar kadar fark vardı. Demek ki teknik heyet, futbolcular ve yönetim olarak bu müsabakaya iyi hazırlanmadık. Biz kötü oynadık, rakibimiz ise çok iyi oynadı, tebrik ediyoruz. Galatasaray maçına iyi konsantre olamadık. Takımın motivasyonu çok düşüktü. Karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldığımız için üzgünüz."

Gündüz, müsabakada penaltıdan 2 gol yediklerini hatırlatırken, "Artık bu maç geçti, önümüze bakacağız. Gelecek hafta sahamızda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacağız. Bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz." diye konuştu.