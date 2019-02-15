“Evlenme kararı alırken eşinizin ailesine dikkat edin!”cümlesi çoğumuza uyumlu bir beraberliği düşündürse de sözünü ettiğimiz şey bir çiftin mutlu beraberliğinden daha farklı içerikler taşıyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre son yıllarda “fonksiyonel organ” olarak tanımlanan, birlikte yaşadığımız ve vücudumuz aracılığıyla ev sahipliği yaptığımız mikroorganizmalar akla gelmeyen etki ve değişimlere neden olabiliyor. Konumuza geçmeden önce bazı kavramları açıklamaya ihtiyaç var. İçimizde yaşayan bakteri, maya ve mantar türü canlılara “Mikroorganizma” deniyor. Onların çeşitliliği halinde iyi, yoklukları halinde kötüyüz. Sağlığımız için büyük yararları olan ve bizimle birlikte yaşayan mikroorganizmaların genel adı ise “mikrobiyota.” Bu canlılar; bakteri, maya ve virüslerden oluşup başta bağırsak sağlığımız olmak üzere genel sağlığımız için savaşıyor. Bu kavramları açıkladığımıza göre mikroorganizmaların akla gelmeyen şaşırtıcı etkilerinden biriyle devam edelim. Diyelim ki eşinizin ailesi obez. Bu obez ailenin sizin mikrobiyotanızda da değişikliğe neden olup yüzde 30 kilo alımına yol açabileceğini biliyor muydunuz? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara “Bu durum ‘evlenilirken eşin mikrobiyotası ile de evleniliyor’ şeklindeki çarpıcı cümleyle açıklanıyor ve bunun nedeninin çiftlerin mikrobiyotalarının birbirine benzemesi olduğu belirtiliyor” diyor.
MİKROBİYOTA DEĞİŞİMİ KİLO ALMA NEDENİ
Prof. Dr. Ateş Kara, “Aslında mikrobiyotadaki değişimin kilo alma ve şişmanlıkla ilişkisi olduğu 2000’li yılların başında yeni doğan farelere antibiyotik verildiğinde, antibiyotik alanların, almayan farelere göre daha kilolu olup vücut yağlarının daha fazla olduğunun gösterilmesiyle başlamıştı. Sonrasında mikrobiyotada yer alan bazı bakterilerin şişmanlıkla ilişkisi ortaya kondu. Asıl ilgi çekici olan şişman farelerin bağırsak mikrobiyotasının şişman olmayan farelere verildiğinde şişman olmayan farelerin kilo almasıydı. Böylece mikrobiyota değişiminin kilo almaya neden olabileceği anlaşılmış oldu” diyor.
ŞİŞMANLIĞINIZIN NEDENİ EŞİNİZİN YEMEKLERİ OLMAYABİLİR
Buradan, müstakbel eşinizin ailesi kilolu ise onun ve ailesinin mikrobiyotasının, şişmanlıkla ilişkili mikrobiyota elemanları taşıdıkları sonucuna varılabiliyor. Modern tıbbın en prestijli dergilerinden Lancet editörünün yazdığı gibi; “Evlenince eşinizin mikrobiyotası ile sizin mikrobiyotanız karşılıklı etkileneceği için şişmanlıkla ilişkili mikroorganizmalar nedeniyle kilo alabilirsiniz. Bunun nedeninin, eşinizin pişirdiği yemeklerin annenizinkinden daha güzel olması olmadığını bilmeniz gerek.” Özetlemek gerekirse; “Evlenirken eşinizin mikrobiyotası ile evlendiğiniz için kilo alıyorsunuz” cümlesi yanlış görülmüyor. Bir de küçük not; zayıf farelerin mikrobiyotası şişman farelere verildiğinde şişman fareler kilo vermiyor. Bu şu demek; Zayıflamak için evlenmek bir çözüm değil.
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