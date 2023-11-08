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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evler imalathane çıktı: 18 gözaltı

        Tekirdağ'da evleri imalathaneye çevirmişler: 18 gözaltı

        Tekirdağ'da kaçak ürünlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 ev, 4 iş yeri ve depoda arama yapıldı. Ev ve iş yerlerinin kaçak sigara imalathanesine dönüştürüldüğü görülen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 13:13 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:13
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        Evler imalathane çıktı: 18 gözaltı
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        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde 15 ev, 4 iş yeri ve depoda arama yaptı.

        Aramalarda, 446 bin makaron, 143 kilogram tütün, 13 sigara sarma makinası ve 2 kompresör ele geçirildi. Operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

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