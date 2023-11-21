Evlere doğalgaz desteği bitti mi, devam ediyor mu? 2023 Ücretsiz doğalgaz desteği ne zamana kadar geçerli olacak ve hangi ay bitecek?

Evlere doğalgaz desteği bitti mi, devam ediyor mu? 2023 Ücretsiz doğalgaz desteği ne zamana kadar geçerli olacak ve hangi ay bitecek?

1 Şurada Paylaş!









Doğalgaz desteği devam ediyor mu? Türkiye'nin Karadeniz'de yaptığı doğalgaz keşfinin ardından hanelere doğalgaz desteği verilmesi konusunda karar alınmıştı. Kasım ayının sonlarına yaklaşılırken ücretsiz doğalgaz indirimi ile ilgili detaylar da merak konusu oldu. Hatırlanacağı üzere, konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önemli açıklamalar gelmişti. Peki, doğalgaz desteği bitti mi, ne zaman sona erecek? İşte 2023 doğalgaz indirimiyle ilgili son gelişmeler