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Haberler Gündem Başkanlarla 10 Bin Adım DEHŞET ANLARI! Son dakika: Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar! - Haberler
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Sultangazi'de dehşet anları: 4 kişi bina önünde silahlı saldırıya uğradı

Sultangazi'de korkunç bir olay yaşandı. İlçede akraba 4 kişi, yaşadıkları apartmanın önünde, bir otomobilden kurşun yağmuruna tutuldu. 3 kişinin bacaklarından yaralandığı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı

DEHŞET ANLARI! Son dakika: Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar! - Haberler
Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar!
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DHA

Olay, pazartesi günü saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Akraba olduğu öğrenilen 4 kişi oturdukları sokağa otomobille gelerek bir süre sohbet etti.

DHA'nın haberine göre apartmana girecekleri sırada, sokağın başında bekleyen başka otomobil yanlarına yaklaştı. Yanlarından geçen otomobilin arka koltuğunda oturan kişi, akrabalara, silahla peş peşe defalarca ateş etti.

Açılan ateş sonucu 3 kişi bacaklarından yaralandı. Saldırganlar otomobille olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyan aile yakınları dışarı çıktı. Yakınları gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirdiler. 3 yaralı, özel bir araçla hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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