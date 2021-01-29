DHA

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan ve 2012 yılında evlenen Kathy ve Brandon Gunn çifti, akrabaları tarafından zarf içinde verilen evlilik hediyesini unuttu.

DHA'nın haberine göre çift 9 yıl sonra akıllarına gelen hediyeyi açmaya karar verdi.

Zarfın içindeki hediyede gelin ve damada yazılmış, eğlenceli ancak bir o kadar da öğretici tavsiyeler bulunuyordu.

"İLK KAVGANIZDA ZARFI AÇIN"

Evli çift zarfı açtığında gördükleri şey karşısında şaşkına döndü. Zarftan paraya sarılı çiftin adı yazılı "İlk kavga etmeleri halinde” açmak üzere yazılmış iki not çıktı.

Alison adlı akrabaları tarafından yazılan notta, "Kathy, git pizza veya karides gibi ikinizin de beğendiği bir şey getir. Brandon sen de git çiçek ve bir şişe içki getir. Kavga etmemenizi isteyen Alison Teyze'niz" ifadeleri yer aldı.

Akrabalarının notu gören çift duygulandıklarını ifade ederek, "9 yıldır duruyordu. Açmayı unuttuk. Ve baktık ki bizlere nasihat içerikli bir mektup yazmış. Çok özel ve duygusal anlar yaşadık" dedi