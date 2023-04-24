Evlilik kredisi başvuru detayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunun Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL evlilik kredisi verileceğini açıkladı. Faizsiz evlilik kredisi, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay vade seçeneğiyle evlenecek çiftlere sunulacak. Açıklamaların ardından binlerce çiftin gözü "Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman ve hangi bankalardan alınacak ve şartları neler?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Evlilik kredisi başvuru şartları, tarihleri, kapsamı vadesi ve taksitleri hakkında merak edilen detaylar...