EVLİLİK KREDSİNDE YENİ DÖNEM BAŞLADI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş şöyle konuştu:

“Aile ve Gençlik Fonu’na TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak’ı dahil ettik. Bu üç ilden şartları sağlayan çiftlerimizin başvurularını almaya başladık.

Gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açmış oluyoruz.

Göktaş, bakanlık olarak gençleri desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.