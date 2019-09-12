Yolda uyuduğunu düşündü

Zafer Samancı'nın haberine göre, olay geçtiğimiz pazartesi günü Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Fikret Balkan ile 22 yaşındaki Meltem Ertunç yaklaşık 4 ay önce nişanlandı. Meltem Ertunç, geçtiğimiz pazartesi günü Konya'ya akrabalarını ziyarete geldi. Fikret Balkan da nişanlısını yanına gelip, 3 ay sonra yapmayı planladıkları düğün için alışveriş yaptı. Alışverişin ardından nişanlısını Beyşehir Gölü'ne gezinti için götüren Balkan, balon ve güllerle süslenmiş gezinti yatında nişanlısı olan Meltem Ertunç'a, sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Sürpriz evlilik teklifini şaşkınlıkla karşılayan genç kız Nişanlısının teklifini gözyaşları içinde kabul etti.

Birlikte yemek yiyen ve yatla gezinti yapan genç çift daha sonra Karapınar'a dönmek için Fikret Balkan’ın arabası ile yola çıktı. Karapınar'a yaklaştıklarında, otomobili kullanan Fikret Balkan, uyuduğunu düşündüğü nişanlısını uyandırmak istedi. Ancak Meltem Ertunç hiçbir yanıt vermeyince otomobili durdurdu. Balkan nişanlısının Nefes almadığını fark edince talihsiz genç kızı otomobille Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürdü.

UZUN SÜRE KALP MASAJI YAPILDI

Kalp krizi geçirdiği belirlenen genç kıza Karapınar devlet hastanesindeki doktorlar uzun süre kalp masajı yaptı. kalp masajı ve müdahaleye yanıt vermeyen Meltem Ertunç, hayatını kaybetti. Meltem Ertunç'un Konya Numune Hastanesi'nde yapılan otopsisinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Meltem Ertunç, salı günü cenaze töreninin ardından Reşadiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Meltem Ertunç'un tabutuna duvak örtüldüğü öğrenildi. En mutlu günlerinde acıyı yaşan çiftten geriye evlilik teklifi sırasında çekilen fotoğrafları kaldı.