Evlilik teklifine 'evet' yanıtını gökyüzünde aldı

Kaya ise kız arkadaşına hep unutulmayacak bir evlilik teklifi hayal ettiğini dile getirdi.

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İş yerinin kendisine büyük destek olduğunu belirten Kaya, "Genel müdürümüz Cengiz Koçak'a çok teşekkür ederim. Gökyüzünde çok güzel anlar yaşadık. Evet cevabını havada aldım. Burada çalışıyorum ve çalışma arkadaşlarım da duyunca destek oldular. Bu manzara eşliğinde herkese yamaç paraşütü yapmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.