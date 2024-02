Evlilik Yıldönümü Sözleri: Evlilik Yıldönümünde Eşe Atılacak Güzel, Kısa, Dini, Romantik Ve Güzel Sözler

Mutlu beraberliklerini evlilikle taçlandıran bireyler, evlilik yıldönümü kutlaması için eşlerine güzel ve anlamlı sözler araştırmaktadır. Yaşadığınız duyguları en anlamlı evlilik yıldönümü mesajlarıyla eşinizle paylaşabilirsiniz. Evlilik yıldönümü mesajları, evlilik yıldönümü için güzel sözler, evlilik yıldönümü sözleri kısa, kocaya evlilik yıldönümü sözleri, İslami (dini) evlilik yıldönümü sözleri, romantik evlilik yıldönümü sözleri, eşe evlilik yıldönümü sözleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Evlilik Yıldönümü Mesajları

Seninle hep birlikte yaşlanmak, hayallerimizi paylaşmak ve hep ileriye bakmak için çıktığımız yolda, hep birlikte, hep omuz omuza ve yan yana olmak tek dileğim. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun.

Seni asil insanların basit sevgileriyle değil, basit insanların asil sevgileriyle sevdim.

Bu güzel aşkımıza nokta koyma, sana kucak dolusu virgül getirdim. Evliliğimizde nice nice yıllara.

Ben sana her zaman senden daha yakın, kalbinin her atışındayım. Senin varlığınla tanıştım ya işte o gün gözlerinin huzuruna alıştım…

Güneş doğmayı unutabilir, sabah olmayı, yağmur yağmayı ama ben seni asla. Çiçekler açmayı unutabilir, kuşlar uçmayı, baharlar gelmeyi ama ben seni asla. Evlilik yıldönümünde seni öpüyorum bir tanem.

Her yer buz tuttuğu halde bir alev görürsen bil ki o benim yalnız senin için kalbimdir. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun, iyi ki varsın.

Hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım, bir o yana bir bu yana.

Seni bağırabilsem seni, dipsiz kuyulara. Akan yıldıza.

Evliliğimiz daha nice nice yıllara kadar sürsün bir tanem.

Sana her baktığımda, bir elmanın yarısı gibi eksik yönlerimi tamamlayabildiğini görüyorum.

Her yıl bana hak ettiğimden daha fazla sevgi veren kadın/adam, bana verdiğin gülümseme hala kalbimi eritiyor. Evliliğimizin onuncu yılında bile bu duygularım hiç değişmedi. Seni seviyorum!

Bir gün hayatınıza biri girer ve o an hiç mutlu olmadığınız kadar mutlu olduğunuzu hissedersiniz. İşte bunun adı aşk. Ben seni gördüğüm o an mutluluğun ne anlama geldiğini öğrendim.

Seni o kadar çok seviyorum ki sana aşkımı anlatacak kadar güçlü bir kelime bulamıyorum. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun.

Evlilik Yıldönümü Sözleri Kısa

İlk imzamı seninle attım. Hayatımdaki bütün imzaları da hep birlikte atmak dileğiyle! Seni seviyorum. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun sevgilim.

Gözlerinin derinliğinden ver bana. Ömrüm ömrün olsun. Seni çok seviyorum. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun hayatım

Bu gece bir fincan kahve içelim seninle. 40 yıl daha ekleyelim mutluluğumuza. Seni hep seveceğim. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun sevgilim

Yıldızların Kaymasına gerek yok bir tanem dilek tutmak için. Ömrüm ömrüne kalbim kalbine kaydı yetmez mi seni çok seviyorum evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun ömrüm.

Seni tanıdığım günden bu yana geçen her zaman diliminde binlerce kez şükürler olsun seni çok seviyorum iyi ki varsın hayatımın anlamı

Dünyanın bütün güzel şarkıları senin için çalsın sevdiğim ruh eşim hayat arkadaşım seni hep çok seveceğim iyi ki benimsin iyi ki seninim.

Hayatıma kattığın bütün güzel anlamlar için teşekkür ediyor ve seni seviyorum hayat arkadaşım.

Kocaya Evlilik Yıldönümü Sözleri

“Hayatta her zaman gerçek aşkı bulmayı diledim. Ve seni ilk gördüğüm o an, bu dileğimin gerçekleştiğini anladım. Seneler geçse de sana karşı olan duygularım hiç değişmedi. Her anım seninle mutlu geçti. Yarınlarımızın daha mutlu geçmesi dileğiyle, seni çok seviyorum can eşim. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun.”

“Sen bana yaşanmamış, hiç tatmamış olduğum duyguları tattıran; eksik yanlarımı şefkatiyle tamamlayan, sevgisiyle yüreğimi ısıtansın. Sen benim en güzel düşlerim, en güzel yaşanmışlıklarım, henüz yaşamadığım yarınlarımsın… Varlığıyla bana huzur veren biricik eşim, sen benim dünyamsın. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun canım kocam.

“Dünyadaki en mühim şey iyi bir eşe sahip olmakmış. Sen dünyanın en mükemmel eşisin. İyi ki bir hayatı paylaşmaya adım atmışız, iyi ki birbirimizin en iyi arkadaşı olmuşuz. Nice güzel yarınlarımız olsun, seni çok seviyorum kocacığım.”

İslami (Dini) Evlilik Yıldönümü Sözleri

Yüce Mevla’ya binlerce kez şükürler olsun ki senin gibi mükemmel bir insanla evlenmişim. Hayatımın anlamı ömrüm seninle güzelleşti ve seninle son bulacak. Seni çok seviyorum.

Seninle birlikte yıllar geçirmek değil dileğim ömrü bitirmektir niyetim. Hayallerimizi gerçekleştirmek, geleceğe dönük umutlarımız yaşatmak için birlikte çıktığımız bu yolda ilk mutlu yılımızı tamamladık. Birlikte daha nice mutlu yıllara Sevdiğim.

Sen bana gelen bir nadide eşsin, sen bana Rabbimin emanetisin. İyi ki seninle evlenmişim. Birinci yıl dönümümüz kutlu olsun Aşkım.

Ben istemem tektaş çok taş, ben istemem pahalı hediyeler, lüks mekanlarda eğlenmek yemek yemek. Ben sadece beni çok sevmeni, beni bir ömür boyu sevmeni istiyorum canım sevdiğim.

Bazen bir bakış, bazen bir gülüş, bazen de bir hissediş mutlu eder insanı. İnsan huzur bulduğuyla mutlu olur. Seni bana gönderen Rabbime şükürler olsun. Nice mutlu yıllarımız olsun.

Sen Allah’a dilenen dilek, göklere duam diye uzanan ellerimsin. Sen gözümden süzülen yaş, tek düşüncem, biricik hasretimsin. Sen yaşadığım ömür, en güzel günlerimsin. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun Canım Sevdiğim.

Sen bir ay parçası gibi hayatıma doğdun ya, sen hep benim yanı başımda oldun ya, Allah’ıma binlerce kez şükürler olsun. Evliliğimizin ilk yılı kutlu olsun.

Bu dünyada en güzel evlilik huzurlu bir mutluluktur. Bu dünyamı seninle kazandım. Şimdi sıra seninle birlikte ahiretimizi kazanmaya. İlk evlilik yıldönümümüz kutlu olsun.

Ben Allah’a her zaman hayırlı bir eş nasip et diye dua ederdim. Rabbime şükürler olsun dua mı kabul etti seni bana gönderdi. Seninle huzuru, mutluluğu, yaşamayı buldum Bitanem. İyi ki varsın. İlk evlilik yıldönümümüz kutlu olsun.

Evlilik sadece seninle anlam kazanıyor ve sadece seninle mutlu oluyor güzelim. Çevremizde o kadar evli çiftlerden mutsuz olanları gördükçe Allah’ıma şükürler ediyorum, bize huzur ve mutluluk verdiği için.

Allah herkese eş nasip eder ama herkesin eşi benim ki kadar iyi, benim ki kadar güzel olamaz. O bir eşten öte bir tamamlayıcı, bir mutluluk dağıtıcı, bir yuva yapıcı birisi. O dünyanın en güzel ve en iyi eşi. İlk evlilik yıldönümümüz kutlu olsun.

Romantik Evlilik Yıldönümü Sözleri

Sevgili eşim, bu gün bizim en özel günümüz, evlilik yıldönümümüz. Seninle var olmak, seninle geçirdiğim her an ve saniye benim için çok değerli. Sen benim bu hayattaki en büyük şansımsın. Seni çok seviyorum ve her geçen gün daha da çok seveceğim. Yıl dönümümüz ve hayatlarımızın birleştiği gün kutlu olsun.

Hayatımızın en önemli günlerinden biri olan yıldönümümüz için sana güzel bir kaç cümle yazmak istiyorum canım sevgilim. Seninle birlikte olmanın verdiği mutluluk bu hayatta vazgeçilmez. Sen benim en iyi dostum, sevgilimsin ve eşimsin. Seninle olan her anım özel ve anlamlı. İyi ki hayatımdasın aşkım.

Birlikte geçirdiğimiz her yıl, seninle olan bağımızı daha da güçlendiriyor. Seninle evli olmak dünyanın en güzel duygusu olabilir. Sabahlara seninle uyanmak, güne seninle başlamak benim için bir tutku Seni seviyorum ve her yıl birlikte geçireceğimiz daha nice yıllarımız olsun. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun.

Seninle beraber olmak ve seninle bir yaşayıp birlikte yaşlanmak istiyorum canım eşim. İlk günkü heyecanımızın yaşlılığımızda da hiç bitmemesini temenni ediyorum. Bu kalp ömür boyu senin için çarpacak. Yıldönümümüz kutlu olsun biricik aşkım.

Seninle beraber her zorluğun üstesinden gelmek, her mutlu anı paylaşmak benim için çok kıymetli sevgilim. Seni seviyorum ve sonsuza kadar da seninle olmak istiyorum. İyi ki hayatımdasın.

Seninle bir ömür yaşlanmayı diliyorum. Yıldönümümüzü en içten duygularla kutlarım.

Eşe Evlilik Yıldönümü Sözleri