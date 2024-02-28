Evlilik Yıldönümü Sözleri: Evlilik Yıldönümünde Eşe Atılacak Güzel, Kısa, Dini, Romantik Ve Güzel Sözler
Evlilik hayatına adım atan çiftler için yıldönümü kutlamaları önem arz ediyor. Yıldönümlerinde eşler birbirlerinden güzel sözler işitmek istemektedir. Günün anlam ve önemine binaen bu sözleri yazımızda bulabilirsiniz. Evlilik yıldönümü sözleri: Evlilik yıldönümünde eşe atılacak güzel, kısa, dini, romantik ve güzel sözler nelerdir? İşte, detaylar.
Mutlu beraberliklerini evlilikle taçlandıran bireyler, evlilik yıldönümü kutlaması için eşlerine güzel ve anlamlı sözler araştırmaktadır. Yaşadığınız duyguları en anlamlı evlilik yıldönümü mesajlarıyla eşinizle paylaşabilirsiniz. Evlilik yıldönümü mesajları, evlilik yıldönümü için güzel sözler, evlilik yıldönümü sözleri kısa, kocaya evlilik yıldönümü sözleri, İslami (dini) evlilik yıldönümü sözleri, romantik evlilik yıldönümü sözleri, eşe evlilik yıldönümü sözleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Evlilik Yıldönümü Mesajları
Evlilik Yıldönümü Sözleri Kısa
Kocaya Evlilik Yıldönümü Sözleri
“Hayatta her zaman gerçek aşkı bulmayı diledim. Ve seni ilk gördüğüm o an, bu dileğimin gerçekleştiğini anladım. Seneler geçse de sana karşı olan duygularım hiç değişmedi. Her anım seninle mutlu geçti. Yarınlarımızın daha mutlu geçmesi dileğiyle, seni çok seviyorum can eşim. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun.”
“Sen bana yaşanmamış, hiç tatmamış olduğum duyguları tattıran; eksik yanlarımı şefkatiyle tamamlayan, sevgisiyle yüreğimi ısıtansın. Sen benim en güzel düşlerim, en güzel yaşanmışlıklarım, henüz yaşamadığım yarınlarımsın… Varlığıyla bana huzur veren biricik eşim, sen benim dünyamsın. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun canım kocam.
“Dünyadaki en mühim şey iyi bir eşe sahip olmakmış. Sen dünyanın en mükemmel eşisin. İyi ki bir hayatı paylaşmaya adım atmışız, iyi ki birbirimizin en iyi arkadaşı olmuşuz. Nice güzel yarınlarımız olsun, seni çok seviyorum kocacığım.”
İslami (Dini) Evlilik Yıldönümü Sözleri
Yüce Mevla’ya binlerce kez şükürler olsun ki senin gibi mükemmel bir insanla evlenmişim. Hayatımın anlamı ömrüm seninle güzelleşti ve seninle son bulacak. Seni çok seviyorum.
Seninle birlikte yıllar geçirmek değil dileğim ömrü bitirmektir niyetim. Hayallerimizi gerçekleştirmek, geleceğe dönük umutlarımız yaşatmak için birlikte çıktığımız bu yolda ilk mutlu yılımızı tamamladık. Birlikte daha nice mutlu yıllara Sevdiğim.
Sen bana gelen bir nadide eşsin, sen bana Rabbimin emanetisin. İyi ki seninle evlenmişim. Birinci yıl dönümümüz kutlu olsun Aşkım.
Ben istemem tektaş çok taş, ben istemem pahalı hediyeler, lüks mekanlarda eğlenmek yemek yemek. Ben sadece beni çok sevmeni, beni bir ömür boyu sevmeni istiyorum canım sevdiğim.
Bazen bir bakış, bazen bir gülüş, bazen de bir hissediş mutlu eder insanı. İnsan huzur bulduğuyla mutlu olur. Seni bana gönderen Rabbime şükürler olsun. Nice mutlu yıllarımız olsun.
Sen Allah’a dilenen dilek, göklere duam diye uzanan ellerimsin. Sen gözümden süzülen yaş, tek düşüncem, biricik hasretimsin. Sen yaşadığım ömür, en güzel günlerimsin. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun Canım Sevdiğim.
Sen bir ay parçası gibi hayatıma doğdun ya, sen hep benim yanı başımda oldun ya, Allah’ıma binlerce kez şükürler olsun. Evliliğimizin ilk yılı kutlu olsun.
Bu dünyada en güzel evlilik huzurlu bir mutluluktur. Bu dünyamı seninle kazandım. Şimdi sıra seninle birlikte ahiretimizi kazanmaya. İlk evlilik yıldönümümüz kutlu olsun.
Ben Allah’a her zaman hayırlı bir eş nasip et diye dua ederdim. Rabbime şükürler olsun dua mı kabul etti seni bana gönderdi. Seninle huzuru, mutluluğu, yaşamayı buldum Bitanem. İyi ki varsın. İlk evlilik yıldönümümüz kutlu olsun.
Evlilik sadece seninle anlam kazanıyor ve sadece seninle mutlu oluyor güzelim. Çevremizde o kadar evli çiftlerden mutsuz olanları gördükçe Allah’ıma şükürler ediyorum, bize huzur ve mutluluk verdiği için.
Allah herkese eş nasip eder ama herkesin eşi benim ki kadar iyi, benim ki kadar güzel olamaz. O bir eşten öte bir tamamlayıcı, bir mutluluk dağıtıcı, bir yuva yapıcı birisi. O dünyanın en güzel ve en iyi eşi. İlk evlilik yıldönümümüz kutlu olsun.
Romantik Evlilik Yıldönümü Sözleri
Eşe Evlilik Yıldönümü Sözleri