Evrim Alasya takipçisini ifşa etti: Derdini mahkemede anlatsın
Show TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Evrim Alasya, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden kadın takipçisini ifşa etti. Dava açacağını söyleyen Alasya, "Ben onun huzurunu kaçıracağım bir süre kusura bakmazsa!" dedi
Evrim Alasya, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden takipçisine dava açacağını duyurdu.
Ünlü oyuncu, çirkin ifadeler kullanan takipçisini ifşa etti ve tepkisini dile getirdi.
Alasya, hakaret içerikli mesajlar paylaşan takipçisinin profilini paylaşarak, "Bu hanım öğretmenmiş! Yer bilimci, doğa bilimci, evli, çocuklu, doğayı koruyan falan filan diye tanımlamalar yazmış kendiyle ilgili. 'Çok şükür huzurlu'ymuş. Ben onun huzurunu kaçıracağım bir süre kusura bakmazsa! 'Fahişe' olduğumu düşünüyor, kaldı ki ola da bilirim anlatsın mahkemede. Bakalım benimle ilgili derdi neymiş! Bu çirkin örnek üzerinden genelleme yapmak istemem ama bu ülkenin öğretmenleri bu haldeyse durum gerçekten vahim. Artık mahkemede anlatsın bakalım neden rahatsız olmuş benden!" dedi.