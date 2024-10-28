Evrim Alasya - Kerem Alışık aşkı belgelendi
'Aşk Biter mi?' tiyatro oyununda birlikte rol alan ve kısa bir sonra da birliktelik yaşamaya başlayan Evrim Alasya ile Kerem Alışık, Caddebostan sahilinde el ele görüntülendi
27 Eylül'de sahnelenmeye başlayan 'Aşk Biter mi?' tiyatro oyununda rol alan Evrim Alasya ile Kerem Alışık hakkındaki aşk dedikoduları belgelendi.
Londra’da el ele görüldükleri iddiasıyla gündeme gelen iki ünlü oyuncu, önceki gün Caddebostan sahilindeydi.
Çift, el ele yürüyüş yaparken görüntülendi.
Evrim Alasya, SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Kıvılcım' karakterine hayat veriyor.
"ERKEK GİBİ DAVRANAN ERKEKLERE HASRET KALDIM" DEMİŞTİ
Evrim Alasya, geçtiğimiz aylarda; "Erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım. İlişkide o nezaket kuralları kalmadı. Bir şeyleri zorla yaptırınca anlamı kalmıyor. Acaba biz kadınlardan mı kaynaklanıyor bu durum diye kendimi sorguluyorum bazen. Çünkü kadın - erkek dengesi diye bir şey kalmadı" açıklamasını yapmıştı.