EY fiziksel yapay zeka platformunu hizmete sundu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EY, işletmelerin ölçeklenebilir fiziksel yapay zeka çözümleri için prototip geliştirme, test etme ve devreye alma süreçlerini hızlandırmalarına da yardımcı olacak çevik bir AR-GE ortamı sunan laboratuvarı "EY.ai Lab"i açtı.

NVIDIA altyapıları kullanılarak geliştirilen yeni fiziksel yapay zeka platformu "EY.ai Physical AI" kuruluşların robotlar, dronlar, akıllı cihazlar ve benzeri teknolojiler tarafından yürütülen yapay zeka sistemlerini uygulamalarına ve yönetmelerine yönelik kapsamlı bir yaklaşım sunacak. Bu sayede EY, fiziksel sistemlerin gerçek dünyada uygulanmadan önce modellenmesi, test edilmesi ve iyileştirilmesi için dijital ikiz geliştirme konusunda işletmeleri destekleyecek. Böylece, risklerin azaltılmasına ve değer elde etme süresinin hızlandırılmasına katkıda bulunacak.

EY ayrıca, işletmelerin yapay zeka ile çalışan robotları gerçekçi üç boyutlu (3D) ortamlarda geliştirmelerine, simüle etmelerine ve doğrulamalarına yardımcı olmak amacıyla NVIDIA'nın açık modellerini, simülasyon ve öğrenme çerçevelerini de entegre edecek. Bununla birlikte, platform gelişmiş yapay zeka iş yüklerinin uygulanması için güvenli, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı bir temel sunuyor.

- Fiziksel yapay zekada üçlü odak yapısı İlgili platform, "yapay zekaya hazır veriler", "dijital ikiz, robotik simülasyon ve eğitim", "sorumlu fiziksel (Yapay Zeka) AI", üç temel unsura odaklanıyor. Dijital ikiz, robotik simülasyon ve eğitim alanında platform, NVIDIA'nın açık modellerini, kütüphanelerini ve çerçevelerini kullanarak dijital ve fiziksel dünyalar arasında köprü kurmaya yardımcı olmaya, gerçek zamanlı içgörüler ve performans izlemeyi sağlamaya ve operasyonel sürekliliği kolaylaştırmaya odaklanıyor. Sorumlu fiziksel AI alanında ise İş operasyonları genelinde güvenlik, etik, uyumluluk unsurlarını ve dayanıklılığı korumaya yardımcı olmak için güçlü önlemler uygulamak için çalışmalar yürütülüyor. Yapay zekanın fiziksel ortamlara sorunsuz bir şekilde entegre edilmesine olanak tanıyan yeni yapay zeka laboratuvarını da en ileri seviye robotik, sensör ve simülasyon yetkinlikleriyle donatıldı. Laboratuvar EY.ai Lab, kuruluşlara ölçeklenebilir fiziksel yapay zeka çözümlerini prototip geliştirme, test etme ve devreye alma süreçlerini hızlandırmalarına yardımcı olacak çevik bir AR-GE ortamı sunuyor.