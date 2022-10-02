TÜRK-İŞ GIDA ENFLASYONU REKOR SEVİYEYE ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye'nin önümüzdeki yılın ilk ayları itibarıyla enflasyon sorununu arkada bırakacağını açıklamıştı.

Hükümet düşük faiz ile üretim ve ihracatı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirdikten sonra enflasyon ile mücadele etmeyi hedefliyor. Fakat devam eden Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yükselen enerji fiyatlarının yarattığı süreçlerin Türkiye'nin programını tehlikeye sokmasından endişe ediliyor.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Eylül'de bir önceki aya göre %5.15; bir öncek, yıla göre yüzde 130 arttığını; açlık sınırının ise 7,245 TL ile mevcut asgari ücretin 1,745 TL üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.