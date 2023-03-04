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EYT kapsamında 3600 günden emekli olunur mu?

EYT'liler emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte emeklilik başvuruları yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, EYT kapsamında yaş sınırı aranmazken, düzenlemenin 2 milyon 250 bin kişiyi kapsayacağı bildirdi. Bu bilgiler doğrultusunda EYT kapsamında 3600 gün emeklilik şartları merak konusu oldu. İşte detaylar...

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  • EYT 3600 PRİM GÜNÜ SON DURUM| 3600 günden emekli olunur mu? EYT 3600 günden emeklilik şartları ne, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı?

    EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda kadınlarda 20 erkeklerde 25 yılını tamamlayanlar 5 bin gününü tamamladığı takdirde yaşı beklemeden emekli olabilme imkanından yararlanacak. Yapılan son açıklamaların ardından "EYT kapsamında 3600 günden emekli olunur mu?" sorusu gündeme geldi. İşte EYT ile kısmi emeklilik hakkında merak edilen güncel bilgiler...
  • EYT 3600 PRİM GÜNÜ SON DURUM| 3600 günden emekli olunur mu? EYT 3600 günden emeklilik şartları ne, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı?

    HANGİ EYT'LİLER EMEKLİ OLABİLECEK?

    TBMM’de kabul edilen kanun ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı. Söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayanlardan, yaş dışındaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabilecekler. EYT’li SSK’lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranacak. BAĞ-KUR’lu ve Emekli Sandığı’na tabi erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacaklar.
  • EYT 3600 PRİM GÜNÜ SON DURUM| 3600 günden emekli olunur mu? EYT 3600 günden emeklilik şartları ne, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı?

    SSK'lı kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

    SSK'lı erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

    BAĞ-KUR'lu kadınlar: 7200 prim günü.

    BAĞ-KUR'lu erkekler: 9000 prim günü.

    Emekli Sandığı'na tabi kadınlar: 7200 prim günü.

    Emekli Sandığı'na tabi erkekler: 9000 prim günü.
  • EYT 3600 PRİM GÜNÜ SON DURUM| 3600 günden emekli olunur mu? EYT 3600 günden emeklilik şartları ne, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı?

    Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayan ancak yukarıdaki koşulları henüz tamamlamamış olanlar ise koşulları yerine getirdikleri tarihten itibaren emekli olmaya hak kazanacaklar.
  • EYT 3600 PRİM GÜNÜ SON DURUM| 3600 günden emekli olunur mu? EYT 3600 günden emeklilik şartları ne, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı?

    3600 PRİM GÜNÜ OLANLAR EYT'DEN YARARLANABİLECEK Mİ?

    30 Ocak günü Meclis'e gelen EYT düzenlemesi ile 3600 prim günü kapsam dışında kaldı. Yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor. EYT şartları 1999 yılı öncesine dönerse 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50 ila 55 yaş şartını sağladıklarında emekli olma hakkı kazanacak.
  • EYT 3600 PRİM GÜNÜ SON DURUM| 3600 günden emekli olunur mu? EYT 3600 günden emeklilik şartları ne, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı?

    Yasanın Meclis'ten çıkışıyla birlikte 3600 prim günü için yeni bir gelişme söz konusu olabilir. Konuya dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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