EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda kadınlarda 20 erkeklerde 25 yılını tamamlayanlar 5 bin gününü tamamladığı takdirde yaşı beklemeden emekli olabilme imkanından yararlanacak. Yapılan son açıklamaların ardından "EYT kapsamında 3600 günden emekli olunur mu?" sorusu gündeme geldi. İşte EYT ile kısmi emeklilik hakkında merak edilen güncel bilgiler...