EYT konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bilindiği gibi EYT düzenlemesi geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşmıştı. Henüz başvuru yapmayanlar, EYT başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorularına yanıt arıyor. SGK ile başvurularını tamamlayanlar ise evrak takip numarası ile EYT başvuru sonuçlarını sorgulayabiliyor. Peki, "EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, başvuru sonucu nasıl, nereden öğrenilir? 2023 EYT sonuçlarının açıklanacağı tarih...