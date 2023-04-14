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EYT başvuru sonucu sorgulama: 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) başvuruları 3 Mart tarihi itibarıyla, SGK'nın DYS Evrak Takip sayfası ve e-Devlet üzerinden başladı. Mart ayı itibarıyla başvurularını tamamlayanlar, nisan ayından itibaren ilk EYT emekli maaşlarını almaya başladı. Bu kapsamda yeni başvuru yapanlar, EYT başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi mercek altına aldı. İşte SGK ile 2023 EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı...

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  • EYT başvuru sonucu sorgulama: 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

    EYT konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bilindiği gibi EYT düzenlemesi geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşmıştı. Henüz başvuru yapmayanlar, EYT başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorularına yanıt arıyor. SGK ile başvurularını tamamlayanlar ise evrak takip numarası ile EYT başvuru sonuçlarını sorgulayabiliyor. Peki, "EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, başvuru sonucu nasıl, nereden öğrenilir? 2023 EYT sonuçlarının açıklanacağı tarih...
  • EYT başvuru sonucu sorgulama: 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

    EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    EYT başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sonuçların ilk başvurusunun yapılmasının ardından 1 hafta-15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Ayrıca EYT'liler ilk maaşlarını başvuru dilekçesi verilip süreç sona erdikten sonraki ay başından itibaren alabilecekler.
  • EYT başvuru sonucu sorgulama: 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

    EYT BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    EYT başvuru sonuçları, SGK'nın DYS Evrak Takip sayfasına e-Devlet üzerinden e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. 

    E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
  • EYT başvuru sonucu sorgulama: 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

    EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

    SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

    Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına aylık, emekli ve gelir kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi sekmesine tıklanacak.
  • EYT başvuru sonucu sorgulama: 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

    Sonra gelen ekranda yeni başvuru sekmesi tıklanacak.

    Tahsis talep türü olarak ise yaşlılık aylığı seçilecek.

    SSK kapsamında aylık talepe edecekler 4A SSK Bağkur kapsamında ise 4B Bağkur seçilecek. 

    Sonra altta yer alan başvur butonu tıklanacak. 

    TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor. 
  • EYT başvuru sonucu sorgulama: 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

    Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak. 

    Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

    "Aylık alıyor mu?" sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli. 

    Sonraki ileri butonuna basılacak ve başvur butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.
  • EYT başvuru sonucu sorgulama: 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

    MART'TA DİLEKÇE 1 NİSAN’DAN İTİBAREN AYLIK

    Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren, koşulları yerine getirmiş olan EYT’liler emeklilik dilekçesi verebilecekler. Dilekçeyi mart ayının herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere bağlanacak. Dilekçeyi ayın 1’inde veya 31’inde vermek fark etmeyecek.
  • EYT başvuru sonucu sorgulama: 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

    4A (SSK) statüsünde çalışanlar önce işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi verecekler. 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişiler ise çalıştıkları kurumdan emekliye sevk onayı aldıktan sonra emekli olabilecekler.
  • EYT başvuru sonucu sorgulama: 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

    Koşulları yerine getirmemiş EYT’lilere ise koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verdiklerinde, dilekçe tarihini izleyen ay başından itibaren aylıkları bağlanacak.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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