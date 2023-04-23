E devlet SGK EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı, gündemdeki yerini koruyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile EYT emeklilik başvuruları 3 Mart 2023 tarihinden itibaren başladı ve devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisi prim gün sayısını tamamlayanlar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştiriyor. Başvuru işlemlerini tamamlayanların gözü ise "EYT sıram ne zaman gelir? EYT SGK başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 SGK EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı...