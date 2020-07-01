Milyonlarca vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılarlar EYT ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT yasası ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki Erken emeklilik yasası çıkacak mı? EYT'de son durum nedir? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili son dakika haberleri...



EYT'DE SON DURUM NEDİR?

EYT ile ilgili son gelişmeler sıkça takip edilmeye devam ediyor. Son olarak Bakan Berat Albayrak, " Biliyorsunuz, emekliliği hak etmenin üç şartı var; yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi. Dolayısıyla, emeklilikte yaşa takılanlar dediğimizde, yaştan dolayı emeklilik hakkını kazanamayanlar var. Konuyu etraflıcı inceledik ve birden fazla alternatif üzerinden çalışıp maliyetleri çıkardık. Yüksek maliyetinin yanı sıra sosyal güvenlik reformundan bir geri dönüşü ifade ettiği için ilke olarak da karşıyız. Reformu geriye döndürmek aktüeryal dengeniz bozulması demek" açıklamasında bulunmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde "Tutturmuş EYT. İskandinav ülkeleri bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Milletimizin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum" açıklamasında bulunmuştu.

EMEKLİLİKTE YAŞA NASIL TAKILDILAR?

8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.