EYT emekli promosyon kampanyaları Nisan ayında güncellendi!

En yüksek EYT emekli promosyon kampanyaları, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile emekli olmaya hak kazanan 2 milyondan fazla vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 nTL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilirken kamu ve özel bankalar da EYT emekli promosyon ödemelerinde güncelleme yaptı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, İş Bankası ve ING gibi birçok banka Nisan ayı EYT emekli promosyon kampanyalarını duyurdu. İşte 2023 Nisan En yüksek EYT emekli promosyonu veren bankalar listesi...