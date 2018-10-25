EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili son dakika gelişmeleri erken emeklilik hayali kuranlar tarafından araştırılıyor. Son olarak olarak İyi Parti'nin EYT ile ilgili TBMM'de araştırılma komisyonu kurulması teklifi reddedildi. İşte; Emeklikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son gelişmeler...
TEKLİF ÖNCE KABUL EDİLDİ
İYİ Parti’nin, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının TBMM tarafından araştırılmasına ilişkin önergesinin görüşülmesi talebi, CHP, MHP ve HDP’nin desteğiyle kabul edilmişti.
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN TBMM’DE DÖRT PARTİDEN İŞBİRLİĞİ
TBMM’de, dört siyasi parti EYT konusunda ortak tutum takındı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun, emeklilikte yaşa takılan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi, sorunlarının çözümüyle, açılan yeni kadrolarla işsizliğin önüne geçilerek yeni istihdam olanaklarının yaratılması amacıyla dün TBMM Başkanlığı’na verdiği araştırma önergesinin görüşülmesi ilişkin oylama yapıldı.
Oylamada İYİ Parti milletvekillerinin yanı sıra CHP, MHP ve HDP milletvekilleri de kabul yönünde oy kullanınca, konuyla ilgili önergenin görüşülmesi kabul edilmişti. Ancak ikinci oylamada MHP'li vekiller çekimser oy kullanınca İyi Parti'nin EYT önerisi reddedildi.
DÖRT PARTİNİN OYU 302’YE ULAŞIYOR
Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda CHP, İYİ Parti ve MHP teklif verirken, HDP de teklifleri destekleyeceğini açıkladı. Dört partinin toplam milletvekili sayısı 302’ye ulaşıyor. Dört milletvekili bakan atandığı için bu yasama döneminde TBMM’de 596 milletvekili bulunuyor. Dört muhalefet partisinin oyu Meclis’te çoğunluğu sağlıyor.
Teklifler kabul edilirse 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödeme koşulunu yerine getirdikleri takdirde emekli olabilecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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