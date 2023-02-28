EYT son dakika gelişmeleri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından yakından takip ediliyor. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanları kapsayan EYT düzenlemesi yeniden Meclis'te görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra Genel Kurul'da oylanarak yasalaşacak olan EYT görüşmelerinin 28 Şubat'ta yapılması bekleniyor. İşte, EYT görüşmeleri tarihi ve Meclis gündeminde yer alan konular...