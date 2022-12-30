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EYT kuyruğunda 2. gün!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) açıklamasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu binalarında yoğunluk sürüyor. EYT’li vatandaşlar, SGK merkezlerine gelerek, EYT kapsamı, pirim sayıları ve çalışma süreleri gibi konularda bilgi aldı

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine yönelik açıklaması sonrası SGK hizmet birimleri önünde başvuru yoğunluğu ikinci gününde de devam ediyor.
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri

    EYT'lilerin askerlik ve doğum borçlanması telaşının nedeni primler artmadan ödeme yapabilmek...
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri

    Askerlik ve doğum borçlanması ile yurt dışı borçlanmalar için ödenen primler güncel asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.  

     
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri

    Hizmet borçlanması dilekçesini 31 Aralık 2022 tarihine kadar verenler bu yılki asgari ücret üzerinden, 1 Ocak 2023 tarihinden sonra dilekçe verenler ise yüzde 54,66 oranında zamlanan yeni asgari ücret üzerinden prim ödeyecekler.
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri

    18 ay askerlik borçlanmasının maliyeti 37.271 TL’den 57.645 TL’ye çıkacak. Bir çocuk için 720 günlük doğum borçlanmasının maliyeti de 49.694 TL’den 76.860 TL’ye yükselecek.
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri
  • EYT kuyruğunda 2. gün! - EYT Haberleri

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