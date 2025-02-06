Eyüp Aydın: Top ayağıma geldiğinde hissettim

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Boluspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Sarı-Kırmızılılar'da 44. dakika şık bir gol atan Eyüp Aydın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"G.SARAY'DAKİ İLK GOLÜMÜ ATTIM"

Attığı golü anlatan genç futbolcu, "Top ayağıma geldiğinde oturuşundan hissettim. Ya direkte patlayacak ya da direkten girecek diye düşündüm. Allah'a şükür nasip oldu ve Galatasaray'daki ilk golümü attım." dedi.

"İKİCİ YARIDA FİŞİ ÇEKTİK"

Mücadeleyi değerlendiren 20 yaşındaki oyuncu, "İyi başlamadık oyuna ama daha sonra iyi oynadık. İlk yarıyı da 2-1 önde tamamladık. İkinci yarıda da fişi çektik. Allah'a şükür bu maçı kazandık. İstanbul'a döneceğiz." ifadelerini kullandı.