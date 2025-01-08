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        Eyüpspor: 1 - Boluspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında ikas Eyüpspor, evinde Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 18:38 Güncelleme: 08.01.2025 - 18:38
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        Eyüpspor, Boluspor'u tek golle geçti!
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        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Eyüpspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Eyüpspor oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golü 70. dakikada Ahmed Kutucu attı.

        Bu sonuçla Eyüpspor kupaya 3 puanla, konuk ekip ise grup aşamasına puansız başladı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        16. dakikada Emre Mor'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun yerden şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

        28. dakikada Boluspor'un sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Işık Kaan Arslan'ın kafa vuruşunda top, az farkla yandan auta gitti.

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        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.

        51. dakikada Eyüpspor atağında Ampem'in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Emre Akbaba'nın yerden sert şutunda kaleci Kubilay Anteplioğlu, uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        54. dakikada Boluspor'da Anıl Koç'un ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda topu kaleci Muhammed Birkan Tetik çeldi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Estrela'nın kale önünden "uçarak" yaptığı vuruşta top, yine kaleci Tetik'te kaldı.

        70. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Sol kanattan kullanılan kornerde ceza sahasında Vezo, topu sağ çaprazdaki Robin Yalçın'a indirdi. Robin'in arka direğe kafayla gönderdiği pası boş pozisyonda tamamlayan Ahmed Kutucu, meşin yuvarlağı yerden ağlarla buluşturdu: 1-0.

        Eyüpspor, maçı 1-0 kazandı.

        Stat: Recep Tayyip Erdoğan

        Hakemler: Erdem Mertoğlu, Hakan Yemişken, Oğuzhan Yazır

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        ikas Eyüpspor: Muhammed Birkan Tetik, Vezo, Dorukhan Toköz (Dk. 62 Robin Yalçın), Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Emre Mor (Dk. 63 Thiam), Emre Akbaba (Dk. 77 Halil Akbunar), Tayfur Bingöl, Ampem (Dk. 78 Hüseyin Maldar), Ahmed Kutucu

        Boluspor: Kubilay Anteplioğlu, Vusal Iskandarli, Işık Kaan Arslan (Dk. 65 Onur Ulaş), Oulare, Hakan Bilgiç, Estrela, İshak Karaoğul (Dk. 81 Avramovski), İlhami Siraçhan Nas (Dk. 65 Jefferson), Anıl Koç (Dk. 76 Mukairu), Camara (Dk. 65 Berk Yıldız), Eren Aydın

        Gol: Dk. 70 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor)

        Sarı kartlar: Dk. 75 Claro (ikas Eyüpspor) Dk. 75 Oulare (Boluspor)

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