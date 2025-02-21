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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Solskjaer'in 11'i... - ikas Eyüpspor Haberleri

        Eyüpspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Solskjaer'in 11'i...

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam ikas Eyüpspor'a konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak. Son haftalardaki çıkışını sürdürmek isteyen Beşiktaş, ikas Eyüpspor'u yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda hata yapmak istemiyor. Eyüpspor ise puan durumunda hemen altında duran Beşiktaş ile farkı korumak istiyor. İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve mücadeleye dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.02.2025 - 10:35 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:35
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

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        Ligde çıktığı 22 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 38 puanla 5. basamakta yer alıyor.

        Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

        "Kara kartal", ikas Eyüpspor'u yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda hata yapmak istemiyor.

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        Eyüpspor ise ligde yaptığı 23 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi aldı ve topladığı 40 puanla 4. sırada bulunuyor.

        Ligde oynadığı son 7 karşılaşmada 4 kez sahadan galip ayrılan eflatun-sarılı ekip, rakipleriyle 2 defa puanları paylaşırken 1 kez de haftayı puansız kapattı.

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        LİGDE İKİNCİ RANDEVU

        Beşiktaş ile ikas Eyüpspor, Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya gelecek.

        Siyah-beyazlılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u ligin ilk devresinde Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-1'lik skorla geçmişti.

        İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da karşı karşıya gelirken Beşiktaş, eflatun-sarılılar karşısında 4-0'lık galibiyet elde etmişti.

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        EKSİKLER

        Beşiktaş, ikas Eyüpspor karşısında dört oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak.

        "Kara kartal"da savunma oyuncuları Bakhtiyor Zaynutdinov ile Emrecan Terzi'nin tedavileri sürüyor.

        Bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal ile takımdan ayrı kısmi olarak antrenmanlara katılan Gabriel Paulista'nın da kadroda yer alması beklenmiyor.

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        GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE

        Siyah-beyazlılarda yeni transferler Keny Arroyo ile Elan Ricardo, şans verilmesi durumunda ilk kez Beşiktaş formasını giyecek.

        Ara transfer döneminde kadroya katılan iki genç futbolcu, Eyüpspor mücadelesinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekleyecek.

        Ligde geçen hafta oynanan Trabzonspor müsabakasında Keny Arroyo yedek soyunmuş, Elan Ricardo ise yorgunluğu nedeniyle kadroda yer almamıştı.

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        ÜÇ OYUNCU SINIRDA

        Siyah-beyazlı futbol takımında üç futbolcu, ikas Eyüpspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

        Beşiktaş'ta kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ile golcü futbolcu Ciro Immobile, sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

        Söz konusu üç futbolcu, cezalı duruma düşmesi halinde 26. haftada Bellona Kayserispor ile Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

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        EYÜPSPOR'DA 4 EKSİK

        Eflatun-sarılı takımda dört futbolcunun sakatlıkları dolayısıyla Beşiktaş maçında forma giymesi beklenmiyor.

        Tedavileri devam eden Recep Niyaz, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Taşkın İlter mücadelede forma giyemeyecek.

        9

        İşte Solskjaer'in muhtemel 11'i:

        10

        Mert Günok

        11

        Masuaku

        12

        Uduokhai

        13

        Emirhan Topçu

        14

        Svensson

        15

        Chamberlain

        16

        Gedson Fernandes

        17

        Joao Mario

        18

        Milot Rashica

        19

        Rafa Silva

        20

        Ciro Immobile

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